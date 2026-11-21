Carlos Alcaraz concluyó la fase de grupos de las ATP Finals con otra convincente actuación. El tenista murciano venció a Flavio Cobolli por un contundente 6-4 y 6-1, asegurando su clasificación a semifinales como líder del grupo Ivan Lendl en un partido celebrado este 20 de noviembre de 2026.

Este resultado tiene un valor especial. Alcaraz mantiene un registro impecable, con tres victorias en tres encuentros, sin haber cedido un solo set, y ha manejado su estado físico tras las molestias que sintió ante Daniil Medvedev. Su próximo reto será Ben Shelton, este sábado 21 de noviembre, no antes de las 14:30 horas. El estadounidense llega con gran fuerza, además de haber empezado a trabajar con Juan Carlos Ferrero, el antiguo entrenador del español, lo que añade un aliciente extra al encuentro.

Estrategia sencilla en un partido con trampa

A primera vista, la jornada podría haber parecido irrelevante. Alcaraz ya era el primero de su grupo y Cobolli estaba fuera de la competición. Sin embargo, el encuentro representaba una oportunidad para comprobar si el isquiotibial izquierdo le permitía jugar sin limitaciones significativas.

El español optó por una solución práctica. Redujo movimientos innecesarios, buscó puntos más cortos y asumió la iniciativa desde el servicio. El planteamiento no fue tímido, sino bastante astuto. Alcaraz finalizó con 29 golpes ganadores, seis aces y un 73 % de efectividad en sus primeros servicios, además de no afrontar ninguna bola de break en contra.

Aspecto Alcaraz Resultado 6-4, 6-1 Duración aproximada 1 hora y 5 minutos Victorias en el grupo 3 Sets perdidos 0 Golpes ganadores 29 Saques directos 6

El primer set se inclinó a favor de Alcaraz desde el comienzo, con un break en el primer juego. Cobolli, a pesar de sus esfuerzos, no pudo mantener la presión, ya que el número tres del mundo supo gestionar mejor las alturas y aceleró cuando encontró la oportunidad. En el segundo set, otro break selló la diferencia. Cobolli perdió precisión y Alcaraz no se mostró compasivo, finalizando el encuentro con un rotundo 6-1.

El manejo físico define el futuro

La victoria sobre Medvedev, con un marcador de 6-2 y 6-4, había dejado un motivo para la preocupación. Alcaraz había sentido molestias en el muslo durante el segundo set y admitió que los días siguientes serían cruciales para su recuperación. Frente a Cobolli, el español no estaba completamente recuperado, pero sí pudo jugar sin que su problema afectara el resultado.

Esta situación convierte la semifinal en una prueba de fuego. Shelton es menos paciente que Medvedev y su estilo de juego se basa en golpes planos, servicios potentes y ataques rápidos. Si el estadounidense logra un alto porcentaje de primeros saques, podría obligar a Alcaraz a defenderse en exceso. Sin embargo, si el murciano consigue alargar los intercambios y moverlo de un lado a otro, el partido debería inclinarse hacia una ventaja para su juego variado.

El pronóstico favorece a Alcaraz por su reciente rendimiento y su experiencia en grandes torneos, aunque las molestias físicas traen una variable complicada de anticipar. En el tenis, una cuota breve puede dar una impresión de optimismo; no obstante, también puede servir como un recordatorio elegante de que el cuerpo, a menudo, no se rige por estadísticas.

Shelton, potencia y el efecto Ferrero

Ben Shelton logró clasificarse como segundo de su grupo tras superar a Rafa Jódar por 7-6 y 7-5. El estadounidense ha encontrado su ritmo en las pistas rápidas y tiene un servicio capaz de cambiar el rumbo de un partido en instantes. Su zurda, además, podría buscar el revés de Alcaraz, abriendo oportunidades para atacar con la derecha.

El componente emocional quedará fuera de las líneas. Shelton colabora con Ferrero, quien conoce a Alcaraz a la perfección: sus rutinas, sus automatismos y cómo logra variar el ritmo del juego. Ese conocimiento puede ofrecer pistas útiles, aunque no asegura un resultado específico. Alcaraz también está familiarizado con su exentrenador y, principalmente, cuenta con los recursos necesarios para ajustar su estrategia en el partido.

Las claves para la semifinal son:

La salud del isquiotibial izquierdo del español.

La efectividad de primeros servicios de Shelton.

La capacidad de Alcaraz para evitar intercambios demasiado largos.

La respuesta del estadounidense a las dejadas y a los cambios de altura.

El rendimiento durante los primeros cuatro juegos de cada set.

Alcaraz llega bien armado: pleno de victorias, ningún set cedido y una actuación ante Cobolli pensada para gestionar esfuerzos. Shelton, por su parte, necesitará transformar su potencia en consistencia. El estadounidense podría lograr puntos espectaculares; la cuestión será cuántos podrá encadenar en un partido que seguramente exigirá mucha paciencia.

Curiosidades del enfrentamiento y del torneo