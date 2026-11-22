El mundo del tenis se prepara para cerrar el año con un enfrentamiento de talla internacional. Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se verán las caras este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Inalpi Arena de Turín, en un encuentro que promete mezclas de talento, fuerza y una considerable tensión competitiva. El inicio tendrá lugar no antes de las 18:00 horas peninsulares.

Este duelo reúne a dos titanes del circuito. Alcaraz se enfrenta a una nueva prueba de madurez ante un oponente que tiene experiencia en el gran escenario de las finales. Zverev, por su parte, intentará hacer valer su potente servicio, protegerse desde el primer golpe y transformar cada intercambio en una auténtica batalla física. En Turín, no hay espacio para ceder turnos de servicio.

Horario y televisión

El enfrentamiento está agendado para este domingo y no comenzará antes de las 18:00 horas en España. Cabe destacar que la hora podría variar si la jornada anterior se extiende, una situación que se presenta con frecuencia en un torneo que incluye partidos de dobles y otras actividades en la pista central.

Dato Información Partido Carlos Alcaraz-Alexander Zverev Torneo ATP Finals 2026 Ronda Final Fecha Domingo, 22 de noviembre de 2026 Hora No antes de las 18:00 horas Sede Inalpi Arena, Turín Televisión Movistar+ Canales M+ y Movistar+ Deportes 2

La transmisión se podrá seguir en Movistar+, a través del canal M+, que se encuentra en el dial 7, y en Movistar+ Deportes 2, en el dial 64. La plataforma tiene los derechos de emisión del circuito ATP en España.

Dos estilos frente a frente

La final presenta un claro contraste entre estilos. Alcaraz debe abrir la cancha con cambios de dirección, acelerar su golpe de derecha y utilizar la dejada para evitar que Zverev logre asentarse en el fondo de la pista. Su habilidad para variar alturas y ritmos puede ser determinante en los intercambios prolongados.

Por otro lado, el alemán también cuenta con poderosos argumentos. Su saque le permite conseguir puntos rápidos y su revés paralelo puede castigar cualquier pelota que le llegue corta. Si logra mantener un alto porcentaje de primeros saques, limitará las oportunidades del español y trasladará la presión al resto.

Las claves del partido giran en torno a cuatro aspectos:

El porcentaje de primeros servicios de Zverev.

La eficacia de Alcaraz en sus devoluciones.

La duración de los intercambios en el fondo.

La gestión de los momentos de máxima presión.

El aspecto físico también jugará un rol importante. Las ATP Finals se disputan después de una temporada extensa, llena de viajes, superficies diversas y una carga competitiva considerable. En este sentido, la frescura física puede ser tan valiosa como un golpe ganador.

Pronóstico abierto y apuestas con cautela

El partido se presenta con un pronóstico equilibrado. Alcaraz tiene más recursos para cambiar el rumbo del encuentro, pero Zverev posee una estructura de juego especialmente sólida en condiciones de pista cubierta. El alemán puede sentirse a gusto en superficies rápidas, mientras que el español es capaz de encontrar soluciones, incluso cuando el rival toma la iniciativa.

Las apuestas, aunque sitúan al español como favorito, no deben tomarse como una certeza. En un enfrentamiento al mejor de tres sets, un mal comienzo puede transformar completamente el desarrollo del encuentro. Un quiebre temprano, una doble falta inoportuna o un desempate pueden desbaratar cualquier pronóstico; el tenis tiene la extraña manía de desafiar a menudo las previsiones más fundamentadas.

Curiosidades del duelo

Turín alberga una de las grandes citas del calendario ATP, convocando solo a los mejores jugadores de la temporada.

El Inalpi Arena ofrece un ambiente intensamente vibrante, debido a su configuración cerrada y la proximidad del público.

Alcaraz combina potencia, velocidad y recursos defensivos inusuales para su edad.

Zverev se destaca por su saque y su revés a dos manos, perfecto para mantener intercambios de gran profundidad.

La final representa el último gran partido individual del año, y puede marcar el tono para ambos en la próxima temporada.

La pista de Turín será el escenario que decidirá si prevalece la energía vibrante de Alcaraz o la precisión calculada de Zverev. A partir de las 18:00, el calendario quedará en un segundo plano, y solo contará quién logre manejar mejor la presión final del año.