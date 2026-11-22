El Real Madrid volvió a llevarse la victoria, aunque sin lograr convencer del todo. En una velada de máxima tensión, el equipo blanco tuvo que recurrir a la figura de Carlos Espí en el tramo final para doblegar a un Celta aguerrido, bien organizado y que lo puso en aprietos desde el primer momento, tal como relata Marca.

Con la victoria lograda el 21 de noviembre de 2026, el conjunto madridista sigue con su buena dinámica que inició tras el derbi del Metropolitano. También se reafirma una tendencia: cuando el juego no fluye, el Madrid sabe buscar soluciones en sus jugadores clave. Esta vez, el salvador tenía nombre y apellidos, y llegó con un remate de cabeza.

Un Celta que no se escondió

El equipo gallego comenzó el partido mostrando personalidad. Durán puso al Celta por delante en el marcador a los cinco minutos, obligando a los blancos a luchar desde muy temprano. Ese gol premió una salida atrevida y castigó la habitual tendencia del Madrid a controlar el ritmo del encuentro gracias a su inercia victoriosa.

El Celta defendió con concentración, cerrando los espacios interiores y limitando las líneas de pase hacia los atacantes. El Madrid encontró serias dificultades para desarrollar ataques largos y apenas logró continuidad en el campo rival. La presión celeste incomodó a un adversario que esperaba gestionar el partido con menos esfuerzo del que fue necesario.

La radiografía del encuentro deja varios apuntes:

El Celta marcó el ritmo durante gran parte del primer tiempo.

El Madrid batalló para generar oportunidades claras.

La defensa del conjunto vigués mantuvo al Celta en el partido hasta el último instante.

La diferencia se encontró en la eficacia de los jugadores determinantes.

El equipo vigués compitió de manera más efectiva de lo que su resultado refleja. Su principal problema, una vez más, fue que jugar bien no siempre se traduce en recompensas. El fútbol, a veces, parece un juego de azar; y el Celta lleva demasiado tiempo viendo caer la cara equivocada.

Bellingham y Vinícius cambian el escenario

Jude Bellingham volvió a exhibir una actuación de primer nivel. El mediocampista inglés aportó elegancia en la conducción, habilidad para superar líneas y claridad en esos momentos en los que el Madrid necesitaba acelerar el compás del encuentro. No dominó todos los minutos, pero supo hacer acto de presencia cuando el encuentro pedía un toque de talento.

El empate y la jugada decisiva surgieron de una transición bien llevada a cabo. Bellingham condujo la pelota con clase, abrió hacia Vinícius Júnior, quien colgó un centro templado en el área. Espí atacó el espacio con precisión y conectó un cabezazo que resolvió la noche.

Vinícius aceptó esta vez un papel menos protagónico en el remate, pero su presencia fue igual de crucial en la construcción de la jugada. Su velocidad y capacidad para fijar defensores permitieron que el Madrid encontrara una vía de escape en esos momentos en que el juego posicional se veía estancado.

Clave del encuentro Impacto Gol tempranero de Durán Obligó al Madrid a reaccionar Trabajo defensivo del Celta Redujo las ocasiones blancas Bellingham Aportó conducción y pausa Vinícius Generó el centro decisivo Carlos Espí Marcó el tanto del triunfo

Espí, especialista en apagar incendios

Carlos Espí ya había dejado su huella ante Espanyol y Elche al resolver encuentros complicados. Su valor no se limita solo a los goles. Este delantero aporta presencia física, ataca el área con determinación y sabe cuándo aparecer entre los centrales.

Su cabezazo ante el Celta refuerza su imagen de especialista en momentos tensos. El Madrid no precisó de una exhibición colectiva para lograr la victoria, sino que bastó con una acción concreta ejecutada a la perfección. Esa capacidad de sobrevivir puede ser una ventaja a lo largo de una temporada extensa, aunque también plantea interrogantes sobre el rendimiento global del equipo.

La perspectiva inmediata es favorable para los blancos: la racha continúa y la confianza aumenta. Sin embargo, los compromisos venideros exigirán más que la pura inspiración individual. Ante oponentes con mayor contundencia ofensiva, ceder tanto control y depender de un remate final puede convertirse en una estrategia arriesgada. Las casas de apuestas probablemente mantendrán al Madrid como uno de los favoritos, pero el fútbol rara vez respeta las cuotas cuando el partido se vuelve complicado.

Un triunfo útil, no perfecto

La victoria permite al Real Madrid conservar el impulso competitivo y refuerza la percepción de que posee recursos para resolver diferentes guiones. Puede imponerse dominando, acelerando en transición o esperando el momento de su delantero decisivo. Esa variedad mantiene al equipo en una posición privilegiada.

A pesar de todo, el encuentro también reveló áreas de mejora. El equipo concedió demasiado protagonismo al Celta, enfrentó problemas para generar ventajas y debió elevar su intensidad tras ir en desventaja. La reacción fue efectiva, pero no particularmente brillante.

Algunas curiosidades del partido y sus protagonistas:

Carlos Espí volvió a marcar en el tramo final.

El delantero había sido decisivo también frente al Espanyol y el Elche.

Durán adelantó al Celta a los cinco minutos de juego.

Bellingham brilló por su conducción y lectura del partido.

Vinícius colaboró en el gol decisivo con un centro bien medido.

El Celta compitió de manera digna, pero nuevamente se quedó sin recompensa.

El Madrid sigue con su buena racha desde el Metropolitano.

El resultado favorece al Madrid, aunque el Celta dejó claro que hasta los favoritos necesitan algo más que la camiseta para salir indemnes de ciertas noches. Y, por lo pronto, Espí se ha convertido en el hombre que aparece justo cuando el guion comienza a complicarse.