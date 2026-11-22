La jornada 13 de LaLiga 2026/27 trae consigo dos encuentros de gran relevancia este domingo, 22 de noviembre.

El Barcelona-Villarreal dará inicio a la jornada dominical, seguido por el Getafe-Atlético de Madrid, que concluirá la actividad en el Coliseum.

Esta fecha es significativa, ya que marca el regreso tras el parón por selecciones.

El Barcelona llega a esta cita con el deber de mantener su posición de liderazgo, y presionado por un Real Madrid que cumplió con esfuerzo y ganó 2-1 al Celta este sábado.

En cambio, el Atlético necesita recuperarse después de la derrota sufrida ante el equipo azulgrana en la jornada anterior.

Ambos partidos están marcados por la presión de la tabla, el desgaste de los compromisos internacionales y el conocido “virus FIFA”, que pone a prueba la profundidad de las plantillas.

Horarios y televisión

Partido Fecha y hora Canal en España Barcelona-Villarreal Domingo 22 de noviembre, 14:00 horas; 13:00 en Canarias DAZN y DAZN LaLiga en Movistar Plus+ y Orange TV Getafe-Atlético de Madrid Domingo 22 de noviembre, 21:00 horas; 20:00 en Canarias M+ LaLiga en Movistar Plus+ y Orange TV

El Barcelona-Villarreal se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou a las 14:00 horas. DAZN transmitirá el encuentro a través de su plataforma, y los suscriptores de Movistar Plus+ podrán seguirlo en el canal DAZN LaLiga, en el dial 55. En Orange TV, estará disponible en el dial 113.

El enfrentamiento madrileño dará comienzo a las 21:00 horas en el Coliseum. La transmisión correrá a cargo de Movistar Plus+, por medio del canal M+ LaLiga, que se encuentra en el dial 54 de Movistar y en el 110 de Orange TV. En ambos casos, el acceso a la emisión dependerá del paquete contratado, ya que el fútbol en televisión sigue siendo una opción más, aunque no siempre la más sencilla de abordar.

Barcelona y Villarreal, un pulso con aroma ofensivo

El Barcelona llega a este partido como líder y pretende mantener una diferencia de tres puntos sobre el Real Madrid y cinco sobre el Atlético. El equipo azulgrana regresa a su estadio con un objetivo claro: ganar y no ceder terreno en la búsqueda del título.

El Villarreal, por su parte, representa un desafío complicado. Su estilo de juego suele exigir reacciones defensivas rápidas y precisión en la salida del balón. Para el Barcelona, el éxito radicará en gestionar bien las pérdidas cerca del área rival y mantener un ritmo alto, evitando convertir cada ataque en un vaivén constante.

La gran incógnita está en el estado físico de los internacionales. Aunque el parón puede proporcionar cierto descanso a algunos futbolistas, también puede alterar las dinámicas de juego y aumentar el riesgo de lesiones. En un campeonato tan apretado, una baja inesperada puede ser tan perjudicial como un mal resultado.

El Coliseum pone a prueba al Atlético

El Getafe-Atlético cerrará la jornada a las 21:00 horas. El equipo rojiblanco busca reencontrarse con la victoria tras su derrota frente al Barcelona, mientras que el Getafe intentará hacer de su estadio un lugar incómodo desde el primer minuto.

La atmósfera en el Coliseum puede influir en el desarrollo del partido. Se espera que el Getafe reduzca los espacios, dispute cada balón dividido y lleve el encuentro a un terreno más físico. Para el Atlético, será vital tener paciencia para superar ese obstáculo y evitar que el partido se convierta en una sucesión de centros y faltas.

Jesús Gil Manzano será el encargado de arbitrar el encuentro, mientras que Alejandro José Hernández Hernández dirigirá el Barcelona-Villarreal. Esta designación arbitral añade un plus de atención a ambos partidos, donde cada área podría convertirse en un terreno de debate.

Qué puede decidir la jornada

La gestión de los jugadores que regresan de sus selecciones.

La capacidad del Barcelona para ser eficaz frente a un rival que sabe aprovechar los espacios.

La habilidad del Atlético para mantener el control sin apresurarse.

La fortaleza del Getafe en los minutos finales.

El impacto de los resultados previos sobre la presión que enfrentan los líderes.

No se han proporcionado cuotas de apuestas suficientemente fiables que permitan establecer un pronóstico certero. El Barcelona parte con la ventaja de jugar en casa y su buena posición en la tabla, pero el Villarreal tiene los argumentos necesarios para complicar el duelo. En el Coliseum, cualquier favoritismo suele exigir casco y paciencia.

Curiosidades de la jornada

Ambos encuentros se celebran el mismo día con una diferencia de siete horas.

El Barcelona-Villarreal será el partido estelar del mediodía futbolístico en España.

El Getafe-Atlético cerrará la jornada dominical a las 21:00 horas.

Ambos partidos se disputan justo después del último parón internacional de 2026.

La jornada podría cambiar las distancias entre Barcelona, Real Madrid y Atlético justo antes del siguiente tramo decisivo del calendario.

Este domingo promete dos partidazos con lecturas diferentes: el Camp Nou pondrá a prueba la autoridad del líder, mientras que el Coliseum recordará, una vez más, que en LaLiga, la supervivencia es también una manera de ganar.