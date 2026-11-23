El Atlético de Madrid salió victorioso del Coliseum con un contundente 0-3 ante el Getafe este 22 de noviembre de 2026. Durante la tarde, los centrocampistas del equipo asumieron el protagonismo en la ofensiva. El equipo mostró una notable solvencia al encontrar soluciones más allá de sus delanteros.

El resultado dejó claro que los colchoneros dominaron más de lo habitual en un derbi madrileño. El Getafe no logró inquietar en ningún momento al conjunto visitante, que manejó el balón con destreza, ocupó los espacios de forma eficiente y aprovechó cada error del rival. Baena y Johnny fueron los que encarrilaron el partido; Grimaldo, desde el punto penal, selló la victoria.

Un Atlético que brilla sin grandes goleadores

La gran característica táctica fue la habilidad del Atlético para imponer su juego sin depender de sus delanteros. El equipo acumuló centrocampistas en posiciones interiores, movió el balón con paciencia y generó líneas de pase ante un Getafe que se mostraba demasiado replegado. Esta superioridad numérica les permitió controlar el ritmo del encuentro y esquivar el duelo físico que normalmente propone el conjunto azulón.

Baena fue quien rompió el hielo con una jugada que capturó la esencia del enfoque del visitante: una circulación de balón inteligente y una ocupación eficaz de los espacios, logrando llegar desde segunda línea. El Atlético demostró que no necesitaba un delantero en su mejor momento para marcar diferencias. Los jugadores de apoyo se hicieron presentes en los momentos cruciales, una alternativa valiosa para un equipo que aún busca mejorar su eficacia en el área rival.

El 0-2 de Johnny dejó al Getafe en una situación complicada. Obligados a arriesgar, el equipo local no encontraba la continuidad necesaria con el esférico. Sus posesiones se esfumaban rápidamente y las transiciones carecían de la precisión requerida. El cambio ofensivo llegó cuando el marcador ya les era adverso, lo que evidenció la incapacidad del equipo azulón para reaccionar a tiempo.

El Getafe, lejos de su mejor versión

El conjunto madrileño mostró una cara completamente distinta a la habitual. La intensidad de su presión no fue la esperada y tampoco logró convertir el partido en un intercambio constante de disputas, segundas jugadas y centros laterales. Por su parte, el Atlético, más limpio en la salida del balón, superó con frecuencia la primera línea de presión del rival.

La oportunidad más clara para el Getafe antes del descanso llegó con un disparo complicado de Ünal, aunque la respuesta del Atlético fue inmediata. Barrios y Baena también tuvieron chances para aumentar la ventaja, consolidando así el dominio del primer tiempo.

No solo el marcador es relevante, la estadística más significativa radica en el juego del Atlético, que logró mantener la acción alejada de su área durante muchos minutos y minimizó las situaciones de peligro. Para el Getafe, esta derrota implica un análisis profundo sobre su presión y la forma de reaccionar tras recibir el primer golpe.

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El penalti revisado por la asistencia tecnológica

El tercer gol llegó tras una jugada polémica. Djené cometió penalti mientras se preparaba para chutar, aunque el árbitro dejó jugar en un primer momento. La intervención del VAR llevó a revisar la jugada y se terminó señalizando la pena máxima.

Grimaldo tomó la responsabilidad y no falló. El lateral, experto en estas situaciones, ejecutó el lanzamiento con la calma de alguien que conoce bien el escenario. El 0-3 sentenció el encuentro, transformando el final en una muestra de control por parte del Atlético.

Este episodio avivó el debate sobre el VAR: su intervención corrigió una decisión inicial, pero llegó con varios segundos de incertidumbre. En un partido claramente dominado por los visitantes, la tecnología impidió que una acción crucial quedara sin sanción.

Pronóstico: confianza renovada para el Atlético, dudas para el Getafe

La victoria proporciona al Atlético una dosis de confianza, destacando su capacidad para competir incluso cuando sus delanteros no son los protagonistas. Si logran mantener este nivel de juego desde el centro del campo, tendrán más herramientas para encarar encuentros difíciles y equipos que se defienden en un bloque bajo.

Por otro lado, el Getafe tiene que encontrar de nuevo su identidad. La derrota no se explica solo por la falta de acierto; también está presente la debilidad en la presión, las distancias entre líneas y la escasa amenaza al recuperar el balón. En el mundo del fútbol, regalar un día tranquilo al Atlético es una invitación demasiado generosa.

Curiosidades del partido

El Atlético marcó tres goles sin que sus delanteros fueran los protagonistas principales.

Baena y Johnny desempeñaron un papel clave desde posiciones de centrocampista.

Grimaldo convirtió el penalti que selló el marcador final.

El VAR intervino para revisar la jugada entre Djené y el atacante rojiblanco.

El Getafe realizó un cambio ofensivo cuando ya se encontraba perdiendo por 0-2.

El 0-3 demuestra que en un derbi se puede definir tanto por la estrategia como por la efectividad.

El Atlético encontró en sus jugadores secundarios la solución que a menudo se espera de sus goleadores: aparecer en los momentos críticos y salir del Coliseum sin dejar espacio para la sorpresa.