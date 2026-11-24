El Real Madrid transformó una noche que se presentaba complicada en una auténtica fiesta de fútbol europeo. El equipo merengue pasó de estar dominado por el PSV a marcar cinco goles y recuperar su esencia.

Este 24 de noviembre de 2026, el conjunto que dirige José Mourinho se marchó al vestuario con un marcador adverso. La presión alta del PSV descompuso la salida de balón del Madrid, que mostró serias dudas en su juego, luciendo partido en dos mitades, además de la ausencia inicial de Jude Bellingham, que comenzó desde el banquillo.

Sin embargo, la historia dio un giro tras el descanso. Mourinho reconoció el error en su planteamiento y efectuó un triple cambio. La entrada de Bellingham y la reorganización defensiva alteraron la dinámica del encuentro. El inglés trajo pausa, intensidad y su capacidad única para encontrarse entre líneas.

Del desconcierto a la goleada

El PSV había descubierto rendijas en un sistema defensivo del Madrid que carecía de solidez. Su presión en toda la cancha obligó al Real Madrid a jugar con incomodidad, y dejó en evidencia las falencias del 4-3-3 inicial. Se notó especialmente la falta de Bellingham en la conexión entre el medio campo y la delantera.

El panorama cambió radicalmente desde el primer toque del centrocampista inglés. Un brillante pase de primeras dejó a Fede Valverde en una clara posición de gol, poniendo en marcha una reacción colectiva. Desde entonces, el Madrid comenzó a presionar en ataque, recuperando terreno y convirtiendo cada error neerlandés en una oportunidad de gol.

La remontada no solo tuvo un trasfondo de inspiración individual. Hubo tres ajustes clave que marcaron la diferencia:

Los centrales mostraron mayor agresividad en campo rival.

Bellingham ofreció más opciones cercanas a los delanteros.

Se realizaron ataques más verticales tras la recuperación.

La efectividad del PSV, que había sido notable durante la primera parte, se diluyó en cuanto el Madrid comenzó a superar la línea de presión. El juego se trasladó al área visitante, y el equipo neerlandés dejó de imponer la misma autoridad que había ejercido antes del intermedio.

Bellingham, el factor diferencial

El gol del empate fue obra de Bellingham, un reflejo de su talento. El inglés controló el esférico, creó su propio espacio y ejecutó una volea cruzada desde la frontal del área. La calidad de la acción fue impresionante, pero su influencia trascendió más allá de las meras estadísticas.

Bellingham se erigió como creador, finalizador y líder emocional. Su presencia elevó el rendimiento de sus compañeros y devolvió al Bernabéu esa sensación familiar: la de que el Real Madrid puede cambiar cualquier encuentro en cuestión de minutos. Comparar esta segunda parte con las grandes noches europeas no resulta descabellado.

El impacto del jugador se hizo evidente en diversas jugadas:

Aspecto Influencia en el partido Construcción Dinamizó la circulación con pases de primera Llegada Anotó desde la frontal y ocupó posiciones de remate Presión Contribuyó a recuperar el balón cerca del área rival Liderazgo Activó al equipo y celebró el quinto gol junto a Vinícius

Vinícius se libera y el Madrid acelera

Vinícius Júnior también se sintió recompensado tras una primera parte inconstante. Aunque había desaprovechado varias ocasiones, nunca se rindió. Su gol, el quinto de la noche, selló la goleada y propició un abrazo colectivo que reflejó el estado anímico del equipo.

Antes, Kylian Mbappé había mostrado destellos del delantero explosivo que fue en sus mejores momentos. Recibió un pase de Díaz, atacó en profundidad y dejó atrás a su marcador con una acción individual que concluyó en el 4-1. La mezcla de velocidad, potencia y precisión dejó al PSV sin respuestas.

Este resultado también va a fortalecer la confianza del ataque madridista. Mbappé, Vinícius y los demás delanteros se movieron con mayor soltura en una segunda mitad mucho más dinámica, generando constantes movimientos y aprovechando más espacios. La transformación fue evidente: de un ataque predecible a una amenaza constante.

Un paso firme hacia los octavos

La victoria representa la quinta consecutiva del Real Madrid en esta competición, llevando al equipo blanco a un pie y medio de los octavos de final. Más allá de sumar puntos, el partido deja dos lecturas contrastadas: el primer tiempo exige ajustes, mientras que el segundo reafirma el potencial del conjunto.

El PSV demostró que puede inquietar al Madrid si presiona de manera organizada y mantiene la intensidad. No obstante, quedó claro que el equipo español tiene los recursos necesarios para modificar el rumbo de los encuentros. La reacción de Mourinho fue efectiva, aunque depender de una resurrección como esta cada semana podría ser una táctica más arriesgada que brillante.

Curiosidades de la noche

Bellingham comenzó como suplente a pesar de haber jugado todos los partidos anteriores.

Su entrada cambió las cosas desde su primera intervención en la segunda mitad.

Su gol llegó tras una espectacular volea cruzada desde la frontal del área.

Vinícius vio puerta después de haber fallado varias oportunidades claras.

Bellingham corrió a abrazar al brasileño tras marcar el quinto tanto.

El Real Madrid logró cinco victorias consecutivas en la competición.

El PSV mostró superioridad en la primera parte, pero terminó sufriendo una goleada.

La segunda mitad confirmó que el banquillo puede modificar radicalmente el rumbo de un partido.

El Real Madrid regresó del vestuario como un equipo distinto y concluyó la noche con una certeza: en Europa, a veces solo se necesita que Bellingham encienda la llama para que el viejo campeón vuelva a encontrarse a sí mismo.