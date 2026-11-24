Este martes, 24 de noviembre de 2026, el Real Madrid se enfrenta al PSV Eindhoven en su estadio, el Santiago Bernabéu. El equipo que dirige José Mourinho llega a este encuentro con un impecable balance de cuatro victorias en cuatro partidos, acumulando 12 puntos. Por su parte, el conjunto neerlandés intentará convertir esta cita europea en algo más que un simple trámite visitando una ciudad llena de historia futbolística.

El encuentro dará comienzo a las 21.00 horas, siguiendo el horario peninsular español. Los aficionados podrán disfrutar de la retransmisión en M+ Liga de Campeones, así como en las plataformas Movistar Plus+ y Orange TV, siempre que tengan el paquete que incluye esta competición. La previa comenzará a las 20.00 horas y la emisión del choque iniciará a las 20.53.

Un pleno que vale mucho más que tres puntos

El novedoso formato de la Champions convierte cada jornada en una pequeña cuenta. Los ocho primeros clasificados se clasifican directamente a los octavos de final, mientras que quienes ocupan del noveno al vigésimo cuarto lugar deben superar una eliminatoria adicional. Por ello, el Real Madrid no solo busca llevarse los tres puntos: pretende asegurar cuanto antes una posición privilegiada y evitar un febrero complicado, lleno de compromisos europeos exigentes.

El rendimiento del equipo blanco respira autoridad y confianza. Cuatro victorias en el haber del club lo colocan en una situación favorable, aunque todavía existen suficientes partidos por delante como para que un tropiezo cambie el panorama. El Bernabéu se perfila como una plaza favorable, aunque la historia ha demostrado que en la competición continental, lo inesperado siempre puede asomarse. A veces, solo se necesita un balón parado, una salida poco afortunada o un delantero impredecible para alterar el destino.

Dato Real Madrid PSV Jornada Quinta Quinta Puntos del Madrid 12 — Campo Santiago Bernabéu Visitante Hora 21.00 21.00 Televisión M+ Liga de Campeones M+ Liga de Campeones

Mourinho, Vinícius y las dudas de la víspera

Mourinho llega al partido tras la expulsión de Vinícius Júnior en el encuentro contra el Villarreal. El técnico siente que la tarjeta roja interrumpió un momento de crecimiento y confianza del brasileño, lo que podría modificar su estrategia ofensiva. Sin la capacidad del joven para acelerar el juego, desbordar y buscar espacios, el equipo tendrá que buscar alternativas para desarmar la presión del PSV.

Además, la situación de Endrick Felipe y Denzel Dumfries también es complicada, ya que se encuentran prácticamente descartados después de no participar en el entrenamiento previo. La ausencia del atacante madridista limita las opciones ofensivas, mientras que la falta de Dumfries deja al PSV sin un jugador clave, capaz de aportar recorrido y potencia desde la banda.

El enfrentamiento táctico podría decidirse en tres frentes:

La salida de balón del PSV, ante la presión alta del Real Madrid.

Los espacios que puedan aparecer tras los laterales blancos.

La capacidad del equipo local para definir en el área, sobre todo si el rival decide replegar con varios efectivos.

El PSV, bajo la dirección de Peter Bosz, no llega dispuesto a encerrarse en defensa durante todo el partido. Su entrenador ha elogiado la trayectoria de Mourinho y la historia del Real Madrid, pero el respeto no significa rendirse sin luchar. El PSV buscará hilvanar pases, atraer la presión y salir rápido al ataque cuando tenga la oportunidad.

Un antecedente que aún pesa

La historia entre ambos clubes incluye un capítulo particularmente doloroso para los aficionados madridistas. En las semifinales de la Copa de Europa de 1988, el PSV eliminó al Real Madrid tras empatar 1-1 en el Bernabéu y 0-0 en Eindhoven. El doble valor de los goles fuera de casa decidió aquella eliminatoria, que hoy se recuerda como una de las grandes frustraciones de la célebre Quinta del Buitre.

El fútbol ha evolucionado en cuanto a reglamentaciones, calendarios y formatos de competición, pero los recuerdos siguen vivos en el ambiente. El PSV presenta un palmarés europeo respetable, mientras que el Real Madrid es consciente de los riesgos de confiarse demasiado. El ayer no define el resultado, aunque ciertamente aporta una dosis extra de tensión a una noche que promete estar llena de retos.

Pronóstico: favoritismo blanco, cautela obligatoria

El Real Madrid se presenta como el claro favorito gracias a su racha de victorias, la localía y la profundidad de su plantilla. Una victoria local parece ser el desenlace más probable, pero cualquier previsión antes del pitido inicial debe ser tratada con cautela. En la Champions, las cuotas pueden ofrecer orientaciones; sin embargo, rara vez tienen la amabilidad de acertar en todo momento.

La clave del encuentro estará en la paciencia. Si el Madrid logra marcar temprano, el PSV se verá obligado a tomar riesgos y adelantar líneas, dejando así espacios a disposición del ataque blanco. Si el visitante consigue mantener el equilibrio, el partido podría volverse tedioso, con posesión sin efectividad, centros laterales y crecientes nervios en la grada. Para el conjunto de Bosz, resistir en igualdad hasta la primera hora de juego sería casi como una victoria psicológica.

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