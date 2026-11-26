El Real Madrid necesitaba una respuesta contundente y la halló con firmeza. Este 26 de noviembre de 2026, un día después de su victoria en Europa, el equipo blanco se deleita con un triunfo claro ante el Zalgiris, con un marcador de 108-93 en el Movistar Arena.

Este resultado no solo rompe una racha de dos derrotas consecutivas, sino que también devuelve al Madrid la esencia que lo ha convertido en uno de los clubes más eficaces de la Euroliga: un ritmo elevado, buena circulación del balón y una amenaza constante desde el perímetro. Además, el margen en el marcador permitió jugar con tranquilidad y evitar un desenlace apretado.

Un arranque que definió el encuentro

El Madrid salió decidido a no dejar lugar a la duda. La defensa presionó las líneas de pase y el ataque pronto encontró a sus tiradores. El primer cuarto concluyó con un más que significativo 30-19, diferencia lograda gracias a los triples y a una circulación mucho más fluida que en las recientes caídas ante Besiktas y Olympiacos.

La figura más destacada en ese comienzo fue Mario Hezonja. El alero croata encestó tres triples y realizó un 2+1 en los primeros diez minutos. Su acierto abrió los espacios en la defensa lituana, obligando al Zalgiris a ajustar sus ayudas, lo que favoreció los ataques del Real Madrid.

El equipo visitante intentó responder con mayor agresividad física, pero se encontró con un rival concentrado. La ventaja llegó a ser de 22 puntos antes del descanso. Zalgiris logró reducir la distancia de manera parcial, pero se marchó al vestuario con un 51-36 en contra.

Control, profundidad y reparto de responsabilidades

El Madrid no se apoyó en una única estrella. Maledon, Sergio Llull y Matteo Procida se sumaron a la ofensiva y mantuvieron el nivel a medida que Zalgiris intentó acelerar el juego. Esta variedad explica en gran medida la superioridad del equipo local: cada intento de ajuste del visitante tenía una respuesta distinta.

La segunda mitad tuvo menos emoción que las dos jornadas previas. Zalgiris logró algunos parciales favorables gracias a Grigonis, Butkevicius y Zubelis, pero sus esfuerzos sirvieron en gran parte para suavizar el resultado. El Madrid manejó la ventaja con astucia, castigó las pérdidas y superó nuevamente la barrera de los cien puntos.

Aspecto Real Madrid Zalgiris Puntos 108 93 Primer cuarto 30 19 Descanso 51 36 Tendencia ofensiva Ritmo alto y acierto exterior Reacción irregular

Esta victoria tiene un valor tanto táctico como emocional. El equipo recuperó la confianza tras dos actuaciones flojas en el extranjero y demostró que puede imponer su ritmo cuando minimiza los errores. Sin embargo, el control de las pérdidas sigue siendo una asignatura pendiente, un problema ya planteado en partidos anteriores que podría penalizar más ante rivales con mayor solidez defensiva.

Una victoria que revitaliza el ambiente

El Real Madrid llegó a este partido como uno de los equipos más anotadores del torneo, pero esa estadística había perdido algo de lustre tras los recientes tropiezos. Contra el Zalgiris, el ataque volvió a ser reconocible. Se vio movimiento sin balón, mejores bloqueos y una selección de tiro mucho más adecuada.

La Euroliga no ofrece demasiado tiempo para disfrutar. El calendario forzará al equipo de Chus Mateo a confirmar esta reacción lejos de casa, donde el rendimiento había caído notablemente. Este triunfo no soluciona todos los problemas, pero sí evita que una serie malísima se transforme en una crisis.

Queda claro lo que se debe hacer:

Mantener el nivel defensivo del primer cuarto.

Reducir las pérdidas ante situaciones de presión.

Aprovechar la profundidad de la plantilla.

Convertir el acierto exterior en una constante y no en algo ocasional.

Curiosidades del encuentro

El Real Madrid alcanzó los 108 puntos en una noche de dominio casi total.

Hezonja acumuló tres triples y un 2+1 durante el primer cuarto.

La ventaja en el marcador llegó a ser de 22 puntos.

Zalgiris intentó recortar distancias, pero nunca puso realmente en peligro el triunfo.

Llull volvió a aportar su experiencia en un encuentro decidido por el trabajo colectivo.

La victoria se dio tras dos derrotas consecutivas fuera de casa.

El marcador reafirmó el perfil ofensivo del Madrid, aunque las pérdidas siguen siendo un motivo de preocupación.

El 108-93 aporta serenidad al vestuario blanco, aunque también impone una exigencia: repetir esta versión cuando se enfrenten a escenarios menos favorables y rivales que no den tregua. En la Euroliga, una gran noche abre la puerta; solo la regularidad permite atravesarla.