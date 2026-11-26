El Atlético de Madrid cumplió con su responsabilidad europea este 25 de noviembre de 2026. El equipo rojiblanco se impuso al Viking noruego en un encuentro que, sin ser espectacular, resultó fundamental por los puntos obtenidos y por el buen desempeño de sus atacantes: Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Sorloth inauguró el marcador con un gol que marcó su primera diana de la temporada. La celebración tuvo un sentido especial: se libró de una espera prolongada y, además, le anotó a un rival de su propio país. Posteriormente, Julián Álvarez amplió la ventaja, consolidando una sociedad que el Atlético debe convertir en algo habitual en lugar de en una excepción.

Un triunfo más efectivo que brillante

El partido no será recordado por su brillantez futbolística. El Atlético controló el tempo del encuentro, pero no logró demostrar una superioridad abrumadora. Hubo tramos de juego monótono, circulación predecible y una sensación continua de que el equipo madrileño podía sentenciar el duelo, aunque no terminaba de hacerlo con determinación.

Esa falta de efectividad permitió al Viking permanecer en el partido durante más tiempo del deseado. El conjunto noruego mostró algo de ingenuidad en los momentos decisivos y apenas generó peligro en la portería defendida por Jan Oblak. Su mejor oportunidad se produjo por la banda izquierda, con Flugestad como el jugador más atrevido, aunque sus intentos no encontraron rumbo entre los tres palos.

El Atlético administró su ventaja con experiencia. No necesitó ir a mil por hora ni convertir cada ataque en una ocasión de gol clara. Simplemente, fue suficiente con defenderse bien, evitar pérdidas peligrosas y esperar el instante propicio para que sus delanteros inclinaran la balanza a su favor.

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Sorloth, una liberación necesaria

El gol de Sorloth llega a finales de noviembre, una fecha algo tardía para un delantero de su talla. El noruego necesita confianza, juego aéreo y la sensación de conexión con el área. Por ello, marcar en esta jornada puede tener un impacto mayor al simplemente reflejado en el marcador.

Su tanto responde a quienes esperaban un mejor aprovechamiento de sus capacidades. El Atlético precisa que sus delanteros estén involucrados con regularidad. Cuando uno atrae a los defensas centrales y el otro explota los espacios, el equipo gana en profundidad. Cuando ambos quedan aislados, la creación ofensiva se convierte en un proceso más lento y predecible.

La presencia de Julián Álvarez al lado de Sorloth brinda una opción interesante. El argentino puede moverse entre líneas, abrirse a las bandas y crear conexiones lejos del área. Por su parte, el noruego aporta su físico y su capacidad para ubicarse en el punto de penalti. Esta combinación obliga a las defensas a tomar decisiones complicadas.

La tarea pendiente: cerrar los partidos antes

El marcador favoreció al Atlético, pero el encuentro dejó una enseñanza. En rondas eliminatorias o frente a adversarios con más talento, prolongar la incertidumbre durante demasiado tiempo puede resultar costoso. Un equipo de Champions no siempre perdona los partidos que parecen estar bajo control.

La presión y la solidez defensiva una vez más demostraron ser herramientas clave. El conjunto rojiblanco no se desorganizó, mantuvo el orden entre líneas y permitió pocas llegadas claras. Sin embargo, necesitará incrementar la velocidad en la circulación y mejorar en el último pase si quiere competir con oponentes de mayor nivel.

El pronóstico inmediato sugiere que el Atlético, fortalecido por la victoria, no necesariamente ha cambiado por completo. Los tres puntos mejoran la situación y alivian la presión, pero el rendimiento invita a ser cauto. Era esencial ganar al Viking; convencer frente a rivales más potentes será la verdadera prueba que deberán afrontar.

Curiosidades del partido