La historia oculta del choque entre dos leyendas sale a la luz: «LeBron James con 15 años ‘mató’ a Jordan de 38»

Un choque, hasta ahora oculto, entre dos superestrellas del baloncesto de la NBA ha salido a la luz.

Aunque no son muchos los detalles, ahora se conoce que hubo un encuentro (no profesional) entre LeBron James y Michael Jordan, gracias a una fotografía y al testimonio de Metta World Peace por un partido que ocurrió hace 20 años.

Cuando LeBron comenzó su carrera, en octubre del 2003, ya Air Jordan se había retirado, por lo que oficialmente nunca hubo un encuentro entre estas dos leyendas, sin embargo, ahora se conoce que el joven LeBron, de 15 años, pudo enfrentar a su máximo ídolo cuando este cursaba sus últimas temporadas en la NBA a los 38 años.

Fue mucho más que un juego callejero, pues ya se conocía que LeBron iría a por todas en la NBA, y se enfrentaba al mejor jugador de basket de la historia que ya daba muestras que dejaría el trono.

Del encuentro no se conocían testimonios, pero el polémico excampeón de la NBA, Metta World Peace, informó de lo ocurrido en la cancha, «LeBron, con 15 años, los estaba matando«, afirmó en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales

“LeBron at 15-years old was killing it. But nobody at that age could give MJ a run for his money. MJ would have averaged 35 if I didn’t break his ribs. He averaged 25 and he had to sit out 3 months…at 38 years old…"

Metta breaks down 15-year-old LeBron vs. 38-year-old MJ pic.twitter.com/IQtcktIpEj

