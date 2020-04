El legado de Kobe Bryant es imparable

Son muy pocos los deportistas que consiguen marcar un antes y un después en sus respectivas disciplinas, o en otras palabras, en convertirse en leyendas. Kobe Bryant es uno de ellos.

Natural de Filadelfia, Kobe Bryant desarrolló su pasión por el baloncesto de la mano de su padre, Joe Bryant, quien también fue jugador de la NBA. Tras su paso por la liga estadounidense, Joe decidió pasar sus últimos años como profesional en Italia, país al que Kobe guardaba un especial cariño. A su regreso a EEUU, Bryant comenzó a despuntar también en el parquet hasta que en 1996 fue escogido en decimotercera posición en el Draft de la NBA.

Desde entonces, su trayectoria fue imparable, vistiendo durante 20 temporadas una única camiseta: la de los Angeles Lakers. El equipo angelino, que esta temporada lideraba los pronósticos de todos sus encuentros en la Conferencia Oeste, dijo adiós al jugador en 2016, retirando un año después los dorsales 8 y 24 que Bryant lució durante su paso por la franquicia. Fue la primera vez en la historia de la NBA que un equipo retiraba dos números para honrar a un solo jugador.

Kobe dejó las pistas, pero la Mamba Negra jamás se alejó del deporte que marcó su vida. En 2019 puso en marcha una academia, la Mamba Academy, para entrenar a las nuevas generaciones del baloncesto mundial. No obstante, Bryant era consciente del beneficio del deporte durante los primeros años de vida de una persona, por lo que este centro también cuenta con espacio para la práctica de otras disciplinas, como el voleibol o el Jiut Jitsu.

Lamentablemente, Bryant disfrutó poco tiempo, muy poco, de la vida fuera de las canchas. En enero de 2020 el jugador falleció en un trágico accidente de helicóptero en California a la edad de 41 años. La noticia conmocionó al mundo del deporte y las muestras de cariño llegaron desde todos los rincones del planeta. Han pasado ya varios meses desde que el jugador dejó huérfano al mundo del baloncesto, pero su legado está a día de hoy más vivo que nunca.

Precisamente el 13 de abril se llevó a cabo la cuarta edición del Mamba Day, una celebración que Nike, patrocinadora del jugador, puso en marcha el mismo día de 2016. Aquella jornada, Kobe Bryant jugó su último partido como profesional contra Utah Jazz, y aunque la franquicia angelina no se hizo con la victoria, Kobe se despidió por todo lo alto de sus seguidores anotando un total de 60 puntos. Desde entonces, cada 13 de abril se recuerda la espectacular trayectoria de uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo.

Este 2020, la fecha estuvo marcada por varias iniciativas que buscan homenajear a Kobe. Nike aprovechó el Mamba Day para anunciar un nuevo modelo de zapatillas inspirado en el jugador: las Mamba Fury. Si bien la compañía no ha hecho pública la fecha de lanzamiento, sí ha compartido varias imágenes del modelo que cuenta con un diseño más sencillo de lo habitual pero manteniendo características de la línea del jugador como el color negro con toques rojos y un perfil bajo que no protege el tobillo.

Desde el mundo de los videojuegos, por su parte, NBA 2K20 también ha querido rendir tributo al jugador. De esta forma, la franquicia ha puesto a disposición de sus jugadores una carta diamante rosa, una de las de mayor valor dentro del título, que conmemora el último partido de Kobe frente a los Utah Jazz. Además, también ha lanzado un vídeo repasando los diferentes avatares que el jugador de los Lakers ha tenido a lo largo de la historia del juego y ha incluido un nuevo paquete de desafíos, Bajo los Focos, que propone emular 8 momentos históricos de la carrera de Bryant.

Otro que también ha querido homenajear a Kobe es el tenista australiano Nick Kyrgios, que publicó en las redes sociales su nuevo tatuaje: un enorme dibujo en el brazo izquierdo que une a sus dos ídolos de la NBA, Kobe Bryant y LeBron James.

Por otra parte, Kobe también ha tenido su particular reconocimiento en el mundo audiovisual. The Last Dance, el documental que aborda la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls, contará con imágenes inéditas del jugador, cuya intervención se grabó pocas semanas antes de su muerte.

Por último, también ha salido a la venta un nuevo libro del jugador. The Wizenard Series: Season One llegó al mercado el pasado 19 de abril y se trata de la continuación de The Wizenard Series: Training Camp. El libro póstumo de Bryant batió récords en preventa y está llamado a superar el éxito en el mercado de uno de sus últimos libros, The Mamba Mentality: How I Play, obra que en 2018 se posicionó como una de las más vendidas en Amazon.