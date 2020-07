Pippen habla por primera vez tras el estreno de The Last Dance y se sincera acerca de su relación con Michael Jordan

Desde que el pasado mes de abril se emitiera la serie ‘The Last Dance’, no han parado los rumores acerca de la vida de Michael Jordan y de su relación con quienes fueran sus compañeros.

A pesar de que para muchos es el mejor deportista de la historia, las imágenes del documental permitieron ver el elevado nivel de competitividad de ‘Su Majestad’ y como esto era sufrido por sus más cercanos colaboradores.

Además, la forma en que fue presentada la serie transmitida por Netflix y ESPN dejó a figuras principales, como el propio Scottie Pippen, en un rol casi testimonial.

David Kaplan, de ESPN, alertó que Pippen estaba «más que enojado» por el tratamiento recibido durante los capítulos, mientras que la respetada comunicadora Jackie MacMullan, utilizó otra palabra: subrayó que Pip quedó “decepcionado”.

Sin embargo, a más de dos meses del estreno, el exjugador no se había pronunciado aún.

Este lunes 27 de julio de 2020, la agencia de noticias AP publicó la charla que tuvo con el exjugador de los Bulls en la que él aclaró la situación: «¿Por qué me ofendería algo que sucedió hace 30 años?».

Jordan elogió ampliamente a Pippen en el documental que relató la dinastía de la franquicia de Chicago en la década de 1990 como el mejor compañero de equipo que haya tenido: ambos jugadores fueron elegidos para el Salón de la Fama.

Pero también, en el segundo episodio lo llamó «egoísta» por tomar la decisión de retrasar una cirugía en un tendón roto en el tobillo hasta después del comienzo de la temporada 1997-98.

Pippen contó que ha hablado con Michael Jordan desde que se emitió The Last Dance en abril y minimizó cualquier grieta entre ambos, pese a que hubo informes de que él no estaba contento con su participación en el documental: “No estaba molesto por eso”.

Los medios estadounidenses habían señalado ademas que el poco protagonismo que recibió no había sido el merecido: su perfil es abordado en profundidad sólo en un capítulo y luego reaparece en varios momentos en los que está relacionado con la controversia.

Su problema contractual en la última temporada (retrasó la cirugía que debía realizarse en su pie en forma de protesta con los dirigentes de la franquicia), la descompostura que lo dejó fuera de competencia ante Detroit en los playoffs del 90, o el acto de rebeldía en la postemporada de 1994, ante New York Knicks, cuando dejó el campo enojado con el Phil Jackson.

«No me molestó en absoluto», insistió Pippen. «Fue una oportunidad para nuestra generación más joven que no había visto ni sabido nada sobre el baloncesto en los años 90», aseveró.

El documental fue furor mundial mientras el deporte estaba en pausa debido a la pandemia de coronavirus. ESPN y Nielsen dijeron que los dos últimos episodios de The Last Dance promediaron 5.6 millones de espectadores.

Pippen, de 54 años, ganó seis campeonatos de la NBA con los Bulls, fue siete veces All-Star y ganó dos medallas de oro olímpicas. Ahora es analista de la NBA, principalmente para el programa de estudio de ESPN The Jump.