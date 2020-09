El emotivo homenaje de Pau Gasol a Kobe Bryant el día del nacimiento de su primera hija

View this post on Instagram

Nuestra pequeña ya está con nosotros! Todo ha ido muy bien y no podemos estar más felices!! Elisabet Gianna Gasol 😍, un nombre con mucho significado para nuestra preciosa hija!! ❤️👨‍👩‍👧 #Padredeniña Our little one has finally arrived!! The delivery went really well and we couldn’t be happier!! Elisabet Gianna Gasol 😍, a very meaningful name for our super beautiful daughter!! ❤️👨‍👩‍👧 #girldad