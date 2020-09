Un ex de la NBA es expulsado de por vida en China por comentarios ofensivos sobre las mujeres

Ty Lawson, un base con una dilatada experiencia en la NBA, ha sido expulsado de la liga china (CBA) de por vida por la publicación en redes sociales de comentarios ofensivos hacia las mujeres chinas. El castigo que ha impuesto la Chinese Basketball Association es súbito y prohíbe al jugador de basket regresar a la competición asiática.

Se trataba de la tercera temporada de Lawson en el país, aunque tiene una dilatada fama de deportista polémico y problemático, ya que ha sido protagonista de detenciones por conducir borracho, entre otros graves percances.

Ty Lawson escribió comentarios como que «las mujeres chinas tienen pastelitos en la parte baja, podría cambiar mi postura pronto» y publicó fotos en un club mientras una stripper le hacía un baile sensual.

Ty Lawson has been banned for life from the Chinese CBA after posting this on Instagram pic.twitter.com/mJR92t8Y3I

