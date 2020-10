El show de LeBron en las Finales de la NBA: Victoria, clavada salvaje y tres nuevos récords

Los Angeles Lakers arrollaron a Miami Heat en su primera victoria en las finales de la NBA, un aplastante 116-98 fue el resultado del encuentro.

Anthony Davis, con 34 puntos, fue el máximo anotados del conjunto angelino, detrás de él LeBron James, con un nuevo doble doble (25 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias), es el número 31 en finales, con lo cual superó a Wilt Chamberlain, pero este no fue el único récord que traspasó.

El de Akron, Ohio, superó a Klay Thompson como el segundo jugador que más triples ha anotado (87) en la fase final de la máxima competición del baloncesto estadounidense. Ahora está solo por detrás de Stephen Curry quien ha anotado 121 tiros de larga distancia.

Como eso no era suficiente para el hambriento James, también pasó por encima de su majestad ‘Su Majestad’ Michael Jordan, quien era el quinto jugador que más tiros libres anotados en finales (259).

LeBron James has played in 50 Finals games. His averages:

28.2 PPG

10.1 RPG

7.8 APG

1.7 SPG

0.9 BPG pic.twitter.com/ftK6F1jCYy

— StatMuse (@statmuse) October 1, 2020