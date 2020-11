La competitividad extrema de Michael Jordan: el día que hizo trampa para vencer a una anciana

El hambre por la victoria de Michael Jordan fue radiografiada en el documental de Netflix, The Last Dance. La estrella de los Chicago Bulls era una bestia competitiva y no solo en el baloncesto.

A partir de la exitosa serie que también fue producida y transmitida por ESPN, ha caído una lluvia de anécdotas acerca del reconocido como mejor deportista de todos los tiempos. Una de estas historias fue contada hace más de un año por el periodista estadounidense Chuck Klosterman por cosas de las redes sociales se ha vuelto viral en las últimas horas.

«Hay una historia famosa sobre Michael Jordan visitando la casa de su compañero de equipo en Carolina del Norte, Buzz Peterson. Mientras jugaba un juego casual de cartas con la madre de Peterson, Jordan intentó hacer trampa mientras la anciana usaba el baño», contó el periodista de ESPN.

«Esto se usa a menudo como un ejemplo de lo que hizo a Jordan tan asombroso; haría absolutamente cualquier cosa para ganar, independientemente de las circunstancias. Y como el personaje de esta anécdota es MJ, la historia es encantadora», sostuvo.

Perder no era una opción para MJ, eso quedó demostrado en todos los contextos de su vida, al punto de que se han mostrado vídeos virales, en los que se le ve jugando con desconocidos, por el simple placer de disfrutar del baloncesto, así como lo hizo en partidos «amistosos» con muchos colegas, como el propio LeBron James.

Jordan jugó con los Chicago Bulls en dos etapas interrumpidas por su primer retiro: la primera entre 1984 y 1993, y la segunda entre 1995 y 1998.

Entre ambos ciclos logró cosechar seis anillos de NBA, además fue elegido seis veces MVP (Jugador más valioso) de las finales, cinco veces MVP de la temporada y en 1985 fue elegido como rookie (novato) del año. Por eso, entro otros aspectos, es considerado como el mejor basquetbolista de todos los tiempos.