Las duras declaraciones de Pau Gasol: «Hay que saber cuándo pasar página y pasar a otras cosas»

Pau Gasol se sincero y admitió que no descarta «absolutamente nada» con su futuro.

El pívot de la selección española reconoció que va a ser «difícil» tomar esa decisión, aunque ha recordado que ahora tiene «una familia con una niña pequeña» y que «hay que saber cuando pasar página y pasar a otras cosas».

«No pienso ahora mismo en la temporada que viene, me centro plenamente en este mes y medio que viene con la selección. A partir de ahí me plantearé el futuro. No descarto absolutamente anda, pero va a ser difícil. Soperaré, evaluaré y pensaré lo que vamos a hacer. Ahora tengo una familia con una niña pequeña y hay que saber cuando pasar página y pasar a otras cosas», indicó Gasol.