El Real Madrid se refuerza con el fichaje de Thomas Heurtel

El Real Madrid quiere aprovechar a uno de los jugadores que abandonó el Barcelona para reforzar su plantilla.

El club madrileño ha anunciado la contratación por una temporada del base francés Thomas Heurtel, que llega procedente del Asvel Villerbaune, donde jugó los últimos meses tras su abrupta salida del Barça.

«Llegar aquí es como un sueño. Estar en un club tan grande como el Real Madrid, que ha ganado tantos títulos, era uno de mis objetivos y estoy muy feliz. He escuchado muchas cosas positivas del club a través de mis compañeros franceses y tengo muchas ganas de empezar. Voy a intentar dar lo mejor de mí», prometió Heurtel en declaraciones a los medios del Real Madrid.

El galo se describió como «un jugador que lo da todo en la pista, que quiere ganar ante todo y que no tiene miedo a tomar responsabilidades». «Vengo aquí para intentar ganar. Ya he jugado muchas veces contra el Real Madrid y han sido batallas muy grandes. El público siempre apoya al equipo y espero que me apoyen a mí también», deseó.