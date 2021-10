LeBron James sufre un golpe y paraliza los corazones de los fanáticos

LeBron James fue el protagonista de un choque que despertó la preocupación de todos los presentes en el Staples Center.

El referente del equipo reconoció que tuvo miedo cuando sintió el impacto del peso de Desmond Bane en su rodilla, recordando una situación similar que vivió en marzo con Solomon Hill y por la que se ausentó durante 26 partidos.

“Lo primero que pensé fue: ‘¡Otra vez no!’. Obviamente se parecía mucho, aunque no era el mismo tipo de jugada”, explicó James en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre la acción que protagonizó a falta de seis minutos para el final del segundo cuarto.

En las imágenes en cuestión se pudo ver que, después de encestar, Desmond Bane cae directamente sobre la rodilla de Lebron, que se encontraba debajo del aro. Al sentir el impacto, el ex Cleveland perdió automáticamente el equilibrio y quedó tendido por varios segundos en la pista.

“Cuando un rival cae sobre tu pierna no puedes hacer nada, y no pude sacarla de allí a tiempo”, añadió el experimentado ala-pivot de los Lakers.

“Sólo quería tomarme un momento en el piso, por suerte no empeoró. Ahora mismo me duele y obviamente creo que mañana me va a doler un poco cuando me despierte, pero espero estar listo para el martes”, concluyó haciendo referencia al duelo que le espera frente a los Spurs de visitantes.