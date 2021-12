NBA: Esta es la canasta a 19 metros de distancia y en el último segundo que da la victoria a los Pelícanos

Increíble. Espectacular. Inaudito. Asombroso. Inédito…

Lo que quieran, porque no hay adjetivos suficientes.

Los City Thunder de Oklahoma enfrentaron este 15 de diciembre de 2021 en su casa a los Pelícanos de Nueva Orleans por la Conferencia Oeste de la NBA.

THE ENDING TO THE PELICANS-THUNDER GAME 😱

DEVONTE’ GRAHAM PAST HALF COURT FTW pic.twitter.com/KQDj7irO36

— SportsCenter (@SportsCenter) December 16, 2021