La magia y las filigranas de los «Harlem Globetrotters» regresan a España con un show espectacular

Después de 95 años haciendo historia, los Harlem Globetrotters vuelven a España en una gira nacional única, patrocinada por Red de Talleres CGA, que pasará por 10 ciudades españolas durante el mes de mayo. Los seguidores del equipo no solo disfrutarán de su show reconocido mundialmente, sino de todas las novedades que podrán descubrir en primicia.

Ya son más de 26.000 partidos y, sin embargo, los que han visto a los Harlem Globetrotters siempre acaban repitiendo. A pesar de sus 95 años de trayectoria, su show siempre consigue sorprender a los asistentes, combinando la profesionalidad de un reputado equipo de baloncesto con el entretenimiento. Los jugadores del equipo son los magos de los trucos imposibles, de los mates sorprendentes y las acrobacias y, todo ello, con su gran sentido del humor y su increíble interacción con el público. Y es que, aquellos que conocen a los Harlem Globetrotter, acaban convencidos de estar siendo espectadores de un show tan espectacular como irrepetible.

Quizás esa es la razón por la que sus miles de fans de todo el mundo siguen alimentando

su interés por el equipo y sus famosos trucos, llegando a sumar más de 330M de visualizaciones en YouTube. Y es que, este fenómeno sin precedentes, que lleva tantos años siendo de interés mundial, siempre sabe combinar la fórmula que los convirtió en leyenda con novedades que se incorporan show tras show. Esta vez, su gira Spread Game, patrocinada por Red de Talleres CGA, contará con nuevas habilidades acrobáticas.

Y si todavía tienes dudas de estar ante uno de los eventos deportivos más impactantes de la historia, los Harlem Globetrotters son los que inventaron el partido interactivo con los asistentes y se hicieron conocidos por su increíble manejo de la pelota de formas tan inverosímiles que hipnotizaba a todos. Son sus vuelos al aro los que hacen estremecer a estadios del mundo entero, combinados con los comentarios cómicos que hacen estallar de la risa a la audiencia, los que los han convertido en una leyenda del baloncesto a nivel internacional y que hacen de este un verdadero fenómeno que no te puedes perder.

Spread Game es una gira única con 10 destinos a nivel nacional entre el 7 y el 16 de mayo:

VIGO – 7 de mayo

MADRID – 8 de mayo

VALLADOLID – 9 de mayo

GIJÓN – 10 de mayo

BILBAO – 11 de mayo

ZARAGOZA – 12 de mayo

MURCIA – 13 de mayo

ALICANTE – 14 de mayo

BARCELONA – 15 de mayo

JAÉN – 16 de mayo

Barry Hardy, entrenador del equipo, nos traslada la emoción de todo el equipo: “estamos preparados para dar a conocer el juego, una vez más, a nuestros fans, especialmente a las nuevas generaciones. Los jugadores mostrarán sus habilidades como nunca los habíamos visto antes”.

Un evento perfecto para aquellos que disfrutan de los espectáculos deportivos interactivos, ideal por su valor de entretenimiento familiar, ya que en todo momento los jugadores interactúan con los asistentes. Su convocatoria intergeneracional es una cita ideal para gente joven y familias. Además, si eres uno de los afortunados que cuenta con una entrada Magic Pass, podrás vivir una experiencia inolvidable en la que pasarás un buen rato junto a los jugadores en la misma pista donde vivirán, en primera persona, lo que se siente al formar parte de un equipo legendario aprendiendo sus trucos junto a ellos. Pero las sorpresas no acaban ahí, la entrada Globetrotter Experience le suma a lo anterior un Meet & Greet en el que podrás conocer personalmente a los jugadores, pedirles un autógrafo o hacerse una foto con ellos.

Harlem Globertrotters

Los Harlem Globetrotters, creadores del estilo del baloncesto, influyentes en el juego actual y atletas de alto nivel, han mostrado su talento en 124 países y territorios de seis continentes desde su fundación en 1926. Orgullosos de formar parte del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, su misión de difundir el juego y llevar el entretenimiento al mundo sigue impulsándolos hoy en día. Los Globetrotters son innovadores del juego que popularizaron el tiro en salto, el mate y el tiro de gancho en media cancha. Durante casi un siglo, los Globetrotters han exhibido la excelencia dentro y fuera de la cancha, entreteniendo, inspirando y haciendo avanzar el progreso racial de hoy. Los Harlem Globetrotters International, Inc. son una filial de Herschend Enterprises, la mayor empresa familiar de entretenimiento temático de Estados Unidos. Para obtener más información sobre los Harlem Globetrotters, visite el sitio web oficial de los Globetrotters: www.harlemglobetrotters.com y sígalos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.

Proactiv

PROACTIV es la empresa promotora líder en España en producción y organización de espectáculos de gran formato, exposiciones nacionales e internacionales, y conciertos de música. Con sede central en Barcelona, y oficinas en Madrid y Abu Dhabi, esta compañía independiente cuenta con más de treinta años de experiencia en el sector del entretenimiento. Entre sus proyectos destacan espectáculos con grandes marcas, reconocidas a escala nacional e internacional, como Disney On Ice, ¡Disney Live!, Star Wars in Concert, Marvel Universe Live, Peppa Pig, Harlem Globetrotters, WWE, Monster Jam, Caminando entre Dinosaurios, o Cartoon Network. Del mismo modo, destacan sus exposiciones de éxito como Meet Vincent van Gogh, The Art of the Brick y Barça the Exhibition, esta última creada y producida íntegramente por PROACTIV. En música, no solo produce conciertos de grandes artistas, sino que también ofrece servicio de booking y management a otros promotores y discográficas.

Internacionalmente, PROACTIV ha replicado el modelo de éxito implementado en España en otros lugares como Emiratos Árabes Unidos, Latinoamérica y Europa, donde también organiza y produce espectáculos, originales y para todos los públicos.

RED DE TALLERES CGA

Desde el año 2010, el grupo CGA se ha convertido en un referente del sector de automoción y distribución de recambios. Actualmente con más de 72 socios y más de 315 puntos de venta en España y Portugal, ofrece una cobertura total en ambos países. Su actividad principal se centra en tres ramas: el vehículo industrial, turismos y la herramienta industrial. CGA forma parte de uno de los principales grupos de distribución mundial, el Grupo ATR, con sede en Stuttgart. Así mismo cuenta con una amplia red de talleres de reparación y mantenimiento bajo el paraguas de la Red de Talleres CGA.

Con sus redes CGA CAR SERVICE, MULTITALLER SERVICE y SACORAUTO SERVICE en España, y CGA CAR SERVICE PT y MULTIOFICINA PT en Portugal, Red de Talleres CGA se posiciona como el grupo como mayor número de talleres entre España y Portugal con más de 1.200 puntos de servicio a disposición del cliente. Bajo el objetivo de proporcionar el mejor servicio en la reparación y mantenimiento de vehículos de automoción sea cual sea la intervención, la red de Talleres CGA se caracteriza por un sello único de calidad en la aplicación de los medios técnicos más competitivos en el mercado y los recambios originales de las primeras marcas de fabricantes de primer equipo.

Gira Spread Game – Patrocina Red de Talleres CGA

VIGO – 07/05

Entradas a la venta –

https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-vigo-2020/936394

MADRID – 08/05

Entradas a la venta –

https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-madrid-2022/1298848

VALLADOLID – 09/05

Entradas a la venta – https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-valladolid-2020/918419

GIJÓN – 10/05

Entradas a la venta –

https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-gijon-2020/916193

BILBAO – 11/05

Entradas a la venta –

https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-bilbao-2020/935761

ZARAGOZA – 12/05

Entradas a la venta –

https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-zaragoza-2022/1298278

MURCIA – 13/05

Entradas a la venta –

https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-murcia-2022/1301929

ALICANTE – 14/05

Entradas a la venta –

https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-alicante-2022/1297243

BARCELONA – 15/05

Entradas a la venta –

https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-barcelona-2022/1301784

JAÉN – 16/05

Entradas a la venta –

https://proactiv.es/evento/harlem-globetrotters-jaen-2022/1354715