El baloncesto español está de luto: fallece la leyenda madridista Pedro Ferrándiz

El baloncesto español y mundial llora la pérdida de uno de los personajes más importantes de la historia de este deporte: Pedro Ferrándiz.

El entrenador alicantino falleció el pasado jueves 7 de julio a los 93 años. La historia de Ferrándiz con el baloncesto la escribió con el Real Madrid.

El técnico estuvo dirigiendo al equipo blanco durante trece temporadas en 16 años y en tres etapas diferentes: 1959-62, 1964-65 y 1966-75.

Su palmarés, envidiable. Y es que, la leyenda madridista es el entrenador con más títulos en la historia del baloncesto español, con nada más y nada menos que 27 -cinco más que Pablo Laso y que Lolo Sainz-: 11 Copas de España, 12 Ligas y 4 Copas de Europa.

Ferrándiz dirigió al Real Madrid en 490 partidos, de los que 414 se saldaron con victorias a favor de los suyos, y de los que sale un porcentaje del 84,5% de éxito.

Este dato ayuda a explicar el tipo de entrenador que fue y el por qué es considerado como una leyenda del Real Madrid, pero sobre todo del baloncesto español.

El socio de honor del Real Madrid fue un innovador y un adelantado a su época. Un auténtico genio que puso al baloncesto español como modelo a seguir en toda Europa. Consiguió revolucionar su deporte y alcanzar unas cotas de éxito que eran inimaginables.

Su historia de idilio con el baloncesto es de película. El baloncesto español esperaba a alguien como Ferrándiz, un auténtico genio tal y como confesó en alguna entrevista:

«Un día entré en el patio de un cine de verano y había un partido de baloncesto. Considero ese momento como el milagro de San Pablo. Me cegó la luz y ya no pensé más que en el baloncesto. Fui un jugador mediocre. En la mili quisieron formar un equipo y me ofrecí como entrenador porque además daban merienda. Ahí empezó mi historia como entrenador. Fui un innovador«.