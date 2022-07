Baloncesto: Pablo Laso se defiende sobre su cuestionado despido y deja ‘sonrojado’ al Real Madrid

Pablo Laso dejó de ser entrenador del Real Madrid de baloncesto hace dos semanas. El técnico vitoriano, tras 11 años en el club, fue cesado por, según el comunicado emitido por el Real Madrid, «razones médicas única y exclusivamente» tras el infarto que sufrió y del que ya está recuperado.

Después de su despido, el ya extécnico madridista confesó en sus redes sociales que tenía la «confirmación plena y expresa de los médicos» que le atendieron de que puede «entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto”.

Por todo esto, la rueda de prensa que dio el pasado lunes 18 de julio era muy esperada. El vitoriano rompió su silencio públicamente y dejó algún que otro ‘recadito’ que no deja en muy buen lugar al Real Madrid:

Los informes del Madrid

Como era de esperar, Laso fue preguntado por los informes médicos del Real Madrid, motivo por que el le echaron del banquillo:

«Si estaban tan preocupados por mí, les hubiera agradecido que me dieran los informes médicos. El cuadro técnico que me atendió me da todas las garantías. Que el Madrid quiso prescindir de mí, yo ahí no entro. Los médicos que me trataron me garantizan que soy ‘normal’, que puedo entrenar».

¿Se sintió traicionado por el Madrid?

Laso echó balones fuera sobre si hubo o no traición del Real Madrid, pero quiso volver a incidir en los informes médicos:

«Hemos rescindido nuestra relación de mutuo acuerdo. Cuando me comunican que no voy a ser entrenador, pienso que ya no pinto nada aquí. Los informes del Madrid, yo no los tengo, tengo los míos. Si en esos informes se basa su decisión, no puedo decir que sea traición, pero agradecería poder verlos. Yo me fío de los informes que yo he tenido sobre mi salud».

¿Su despido fue una decisión tomada de antemano?

Las teoría en cuanto se hizo oficial su despido comenzaron a idearse. Nadie sabía realmente el por qué exacto de sus destitución, pues el club decía que era por razones médicas, pero Laso se defendía alegando que podía entrenar perfectamente:

«Es una pregunta para el Madrid, pero prefiero no hablar de conjeturas. Siempre he tenido la sensación de estar dando lo máximo por mi trabajo y de que no estuvieran dudando de mí. El comunicado es una decisión médica y es por lo que creo que fue la razón».

Su relación con el Real Madrid y su futuro

Ante todo, Pablo Laso es un enorme profesional y así lo demostró a las preguntas de su relación con la entidad blanca y su futuro:

«Mi relación con el Madrid no ha acabado mal. Hemos llegado a un acuerdo de rescisión y dentro del equipo tengo muchos amigos que mantengo y mantendré siempre. No he hablado con Florentino Pérez, pero he mantenido contacto con él y nos hemos deseado suerte. Tengo una buena relación con él. Sobre el futuro, no te puedo contestar porque ahora mismo casi todos los equipos tienen entrenador. A lo que aspiro es que algún día alguien confíe su proyecto en mí, y a mi me ilusione, pero no puedo decir si Liga ACB, liga provincial o NBA».

De ganar el título de Liga a su cese: ¿Qué pasó en ese tiempo?

Seco y contundente fue la respuesta que dio el vitoriano cuando fue preguntado qué ocurrió exactamente en esas dos semanas que hubo entre la 36ª Liga Endesa y su cese como entrenador blanco:

«Las dos semanas entre el título de Liga y el cese, fueron dos semanas en las que me recuperaba de mi incidente y mantenía contacto con Alberto Herreros para ver las operaciones para reforzar el equipo para el año que viene. El responsable de la sección -Juan Carlos Sánchez- me lo transmite unos días antes«.

¿Tiene enemigos en el Madrid?

Pablo Laso también respondió sobre si tenía algún enemigo en el club. Al final, la manera de su despido no estuvo a la altura de su legado como técnico blanco:

«Por mi manera de ser no tengo enemigos. No quiero, no me gusta. Es mi manera de ser. Cuento que tengo amigos y me siento orgulloso. Que hay gente que obviamente tienes que apartar en tu vida, eso le pasa a todo el mundo. Pero eso no le pasa a Laso, le pasa a todo el mundo. Pero al que aparto no le considero enemigos. No tengo enemigos. Que me consideren un enemigo, eso ya no es cosa mía».

¿Volverá al Real Madrid?

La relación Laso-Real Madrid ha sido una de las más fructíferas de la historia. Los 22 títulos en once temporadas en el banquillo blanco hacen que, tras su marcha, se empiece a hablar de su vuelta:

«Es una pregunta fácil y difícil. Hay un anuncio que dice ‘Vuelve a casa por Navidad’, cuando vuelves a casa es algo que se entiende. Ahora, si no vuelves, no pasa nada. El Madrid es mi casa, tengo muchos amigos y he estado ahí 11 años, pero no sé si voy a volver. Hay anuncios que dicen que se vuelve a casa por Navidad (risas)».

Agradecido al Real Madrid

Aún habiendo una polémica brutal, el señorío de Pablo Laso resalta por encima de todo. Y su agradecimiento al Real Madrid fue algo que quiso recalcar: