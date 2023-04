Lamentable pelea entre el Real Madrid y el Partizán de Belgrado en la Euroliga: puñetazos, llaves de judo, agarrones...

Muchos hablan de que es la derrota más negra en la historia del Real Madrid. Del Real Madrid como entidad.

Y no es para menos porque lo que se vio en la noche del pasado jueves 27 de abril es algo inédito, lamentable y que atenta contra la salud del deporte y más aún del baloncesto. En el Wizink Center, feudo blanco, tenía lugar el segundo partido de la serie de cuartos de Euroliga entre el Real Madrid y el Partizán. El equipo de Chus Mateo, que está viviendo una pesadilla de temporada, y un momento de transición amarga tras la destitución de Pablo Laso de manera sorprendente (alegaron un problema de salud que aún sigue en entredicho), encaraba el segundo encuentro con la obligación de ganar si no quería ver como se le ponían los cuartos cuesta arriba.

Pero ni mucho menos. El Partizán fue bastante superior al equipo blanco y con el partido ya finiquitado y el 0-2 en la eliminatoria ocurrió lo que puede pasar en un deporte. Restaba 1:40 de partido y el Madrid iba 80-95 abajo cuando Llull, que estaba defendiendo a Punter (Partizán), que era el que tenía la posesión, pegó un puñetazo al jugador del Partizán. El americano se encaró, levantó el puño al español y Deck y Yabusele (ambos del Madrid) terminaron por encender una pelea sin antecedentes. Puñetazos, empujones, agarrones y hasta una llave de judo que provocó una lesión.

Yabusele protagonizó la imagen más bochornosa de la historia de la Euroliga. Cuando Exum, del Partizán, buscó a Deck para vete tú a saber qué, el francés merengue le agarró por detrás, le volteó y le reventó contra el suelo. Exum tuvo que salir cojeando de la cancha, ayudado por dos miembros del cuerpo técnico del conjunto serbio y, cuando subió al autobús se le vio con muletas.

Musa, del Real Madrid, también fue golpeado duramente por Punter, al que Llull pegó al inicio de toda la tangana. Esto generó un momento de caos absoluto sobre la pista.

Aparentemente, la mujer y la hija de Yabusele tuvieron que invadir la cancha para llevarse al jugador del Real Madrid a los vestuarios. Raúl González, que se encontraba en primera fila en el Palacio, también emergió de su asiento para reprochar la actitud de los del Partizán.

Finalmente, tras esta bochornosa imagen, los árbitros decidieron suspender el partido y dárselo como ganado al Partizán. Ahora, el tercer partido, que se jugará en Serbia y ya era de alto riesgo, se añade esta pelea que seguramente encienda a todos los aficionados del Partizán.

Estos son los jugadores descalificados de ambos equipos, cuya cifra total es 21:

Además, son muchos los que piden que Yabusele no vuelva a vestir la camiseta del Real Madrid por la dureza de la acción.

Ya de madrugada, la Euroliga emitió un comunicado en el que explica que el partido se dio por finalizado, con el 0-2 en la serie para el Partizan, porque “ningún equipo tenía el requisito mínimo de dos jugadores requerido para terminar el encuentro” tras las descalificaciones aplicadas por los árbitros.

“La Euroliga ha referido lo sucedido al Juez Disciplinario de la competición, que tomará una decisión sobre los incidentes en las próximas 24 horas”, aclara una nota que también sirve, como no podía ser de otra manera, como “fuerte condena” de la batalla campal acontecida en Madrid.

Después de “felicitar al Partizán por estos dos primeros partidos”, Rudy Fernández, uno de los capitanes, dio la cara en rueda de prensa y condenó de manera rotunda lo sucedido al borde del final del partido:

“Tenemos que pedir perdón a todos los aficionados del baloncesto. Es algo que no se tiene que ver. Con pulsaciones altas, a veces hay errores, y hoy es uno de ellos. Ellos nos consideran un equipo amigo y son un equipo que siempre nos ha cuidado mucho . La tensión tiene que quedarse en lo de hoy, esperemos que todos los jugadores estemos bien para el baloncesto para que la gente disfrute de la Euroliga y que no vuelva a pasar esto”, ha aseverado el balear.

“La reacción de Sergi (Llull) y la reacción de Punter… La prioridad es el baloncesto. Creo que ambos equipos damos buen espectáculo de baloncesto y no tenemos que dar el espectáculo del final”, añadió Fernández. Justo antes de que el jugador del Real Madrid compareciese, el entrenador del Partizan, Zeljko Obradovic, también ha protagonizado un discurso muy encendido en contra de la pelea.

“No sé qué puedo decir. Está en manos de los árbitros y la Euroliga. Creo que lo que ha ocurrido no es bueno para el basket, ni para la imagen de Real Madrid ni Partizan. No puede pasar esto nunca más. Desde este momento, voy a intentar calmar a toda la gente en Belgrado. Quiero que se hable de baloncesto, no quiero que se hable de esto. Tengo amigos aquí y gran respeto para todo el mundo. Cuando lleguemos a Belgrado, voy a intentar calmar a toda la gente que reciba al Real Madrid. Que no vayan a hacer nada. Cada día voy a repetir esto. Necesitamos hablar de baloncesto. Cuando se habla de baloncesto, no hay nada mejor”, recalcó Obradovic.