Luka Doncic ficha por los ‘Lakers’ con un sueldo de más de 40 millones

Los Lakers apuestan por rejuvenecer su proyecto.

La NBA amaneció con un bombazo histórico: Luka Doncic viste ya de púrpura y dorado.

Los Lakers cerraron la noche de este 1 de febrero de 2025 un traspaso triple con Mavericks y Jazz,que envía al esloveno a California a cambio de Anthony Davis.

Lo confirman ESPN y The Athletic.

Este movimiento redefine las aspiraciones de tres franquicias y reactiva el debate sobre seguridad tras el reciente robo en la mansión del esloveno.

El intercambio, validado por Shams Charania, incluye:

«Creemos que la defensa gana anillos. Davis nos da esa mentalidad», declaró Nico Harrison, GM de Dallas, a ESPN.

La operación sorprende tras el reciente viaje de Doncic a las Finales 2024 y los problemas físicos de Davis (25.7 puntos y 11.9 rebotes esta temporada).

Who in their right mind watches Luka Doncic do this and then trades him less than a year later?pic.twitter.com/zk5Dkc5MLC

— Michael Bier (@MichaelJBier) February 2, 2025