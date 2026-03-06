Euroliga: El Real Madrid reacciona a tiempo y se impone a Virtus Bologna

El Real Madrid tenía mucho en juego en el WiZink Center este 5 de marzo de 2026.

Con una Virtus Bologna que dominaba 69-72 al inicio del último cuarto, los blancos despertaron con una racha imparable de seis triples consecutivos.

Este estallido anotador, orquestado por Facundo Campazzo y Mario Hezonja, cambió el rumbo del partido y aseguró una victoria crucial que eleva al equipo de Sergio Scariolo al tercer puesto provisional de la Euroliga.

Los italianos, con un enfoque físico y ordenado, mantuvieron al Madrid contra las cuerdas durante tres cuartos. Virtus imponía su ritmo con defensas intensas y transiciones veloces, aprovechando los errores locales en pérdidas de balón. Sin embargo, los merengues, fieles a su racha reciente de ocho victorias seguidas entre Euroliga y ACB, no se dieron por vencidos. Desde la derrota sufrida en el Clásico del 4 de enero ante el Barça, el Madrid ha cosechado triunfos ante Milán, Mónaco, Valencia y ahora Bologna, mostrando un cambio notable: una defensa sólida que limita a sus rivales a menos de 80 puntos en casa y un ataque colectivo que comienza a fluir.

Una remontada con aroma a playoffs

El encuentro fue pura tensión, como esos guiones que tanto fascinan en el baloncesto europeo. Virtus Bologna, impulsada por la inspiración de su estrella Marco Belinelli, soñó por momentos con dar la sorpresa. Pero los blancos activaron el modo Scariolo: rotaciones precisas con Usman Garuba y Edy Tavares dominando los rebotes, mientras que Andrés Feliz ofrecía asistencias desde el banquillo. La visión de juego de Campazzo fue fundamental en esta remontada, anotando puntos decisivos en triples que disiparon las dudas.

Esta victoria no solo suma dos puntos vitales, sino que acerca al Madrid a un Hapoel Tel Aviv que lidera con mano firme. Actualmente terceros, los blancos echan un vistazo al calendario: tienen salidas complicadas ante equipos como Olympiacos o Panathinaikos, donde su talón de Aquiles fuera de casa (balance 4-8) podría jugarles una mala pasada. Scariolo, experto en elevar el rendimiento en momentos críticos, parece haber encontrado la clave. Tras un inicio titubeante, el equipo actúa como una unidad cohesiva, con aportaciones destacadas de Trey Lyles y Gabriel Deck desde la segunda unidad.

En lo que respecta a la Euroliga, esta buena racha local contrasta con algunos tropiezos fuera. Ante equipos como Mónaco (90-78) o Milán, brillaron ante su afición; sin embargo, París les detuvo hace semanas. ¿Podrán mantener este nivel hasta llegar a los playoffs? El escepticismo invita a la reflexión: el Madrid siempre promete emociones fuertes, pero a veces las tormentas son más suaves de lo esperado. Las casas de apuestas posicionaban a los blancos como favoritos con cuotas de 1.45; no obstante, el hándicap de -8 puntos no se cumplió ante el sufrimiento inicial.

La tabla refleja claramente el impacto de los héroes del encuentro. A pesar de la derrota, Virtus dejó claro por qué es un rival complicado: su defensa perimetral casi neutralizó el talento individual del equipo madrileño.

Antecedentes de un Madrid en ascenso

Recordemos cómo ha sido su trayecto: desde enero han permanecido invictos en casa salvo excepciones notables. Vencieron al Barça (+28 en Euroliga), aplastaron al potente equipo del Mónaco, y ahora han hecho lo propio con Bologna. Scariolo ha definido roles claros: mientras que Campazzo juega como titular, está también presente un revulsivo como es Feliz, y se recurre a momentos puntuales para utilizar a Llull. Lesiones como la de Theo Maledon no han frenado su engranaje.

El mercado también está activo. Rumores sobre ofertas para el base del Hapoel, Yam Madar, han sido rechazadas debido a promesas locales que muestran ambición por parte del club. Mientras tanto, el equipo júnior ha humillado al Mónaco (127-40) en Abu Dabi, estableciendo un récord histórico que ilusiona respecto al futuro.

Racha actual : Ocho victorias consecutivas (Euroliga + ACB).

: Ocho victorias consecutivas (Euroliga + ACB). Defensa en casa : Menos de 80 puntos encajados en los últimos cuatro duelos importantes.

: Menos de 80 puntos encajados en los últimos cuatro duelos importantes. Pronóstico playoffs: En tercera posición pero necesitan mejorar fuera (visitas pendientes a equipos como Fenerbahçe y Partizán).

Con esta victoria, el Madrid se perfila como serio candidato; aunque es bueno recordar que en la Euroliga nada se regala.