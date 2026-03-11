El record de Bam Adebayo: 83 puntos que sacuden los cimientos de la NBA

Bam Adebayo ha dejado su huella indeleble en la historia del baloncesto profesional.

El pívot del Miami Heat logró anotar 83 puntos en el enfrentamiento contra los Washington Wizards, una cifra que lo posiciona en el segundo lugar histórico de la NBA, solo por detrás de los míticos 100 puntos que Wilt Chamberlain alcanzó el 2 de marzo de 1962, cuando jugaba con los Philadelphia Warriors frente a los New York Knicks.

La actuación de Adebayo marca un hito impresionante en un tiempo donde la defensa y el juego en equipo son las estrellas del espectáculo baloncestístico.

Lo realmente asombroso de este logro es el contexto en que se produce. Chamberlain logró sus 100 puntos hace más de sesenta años, en una época con un ritmo de juego distinto, defensas menos complejas y un estilo de baloncesto radicalmente diferente. Que un jugador en 2026 se acerque tanto a esa cifra histórica es testimonio del talento atlético y ofensivo de Adebayo, quien ha demostrado ser mucho más polivalente de lo que muchos pronosticaban al inicio de su carrera en la NBA. Su rendimiento no fue fruto del azar, sino resultado de una ejecución casi impecable durante los cuarenta minutos del partido, donde el equipo de Miami diseñó su estrategia ofensiva alrededor de su figura estelar.

Hasta ahora, Kobe Bryant ostentaba el récord moderno con sus 81 puntos anotados el 22 de enero de 2006 en un duelo entre los Los Angeles Lakers y los Toronto Raptors. Esa actuación había sido considerada durante dos décadas como casi inalcanzable en la NBA contemporánea, pero Adebayo ha superado ese registro por dos puntos, llevando el debate sobre los máximos anotadores a nuevas cotas. La diferencia anterior entre Chamberlain y Bryant parecía insalvable, pero el pívot del Miami ha demostrado que en el baloncesto actual, con la preparación física adecuada y una táctica bien definida, las fronteras pueden ser ampliadas.

Los gigantes de la anotación en la NBA

La llegada de Adebayo al segundo puesto histórico por anotación en un único partido contrasta notablemente con la lista general de máximos anotadores en la historia de la NBA. LeBron James sigue liderando esta clasificación con 42.727 puntos acumulados a lo largo de su trayectoria, una cifra que parece casi inalcanzable dada la durabilidad necesaria. El alero de los Los Angeles Lakers superó a Kareem Abdul-Jabbar en febrero de 2023, rompiendo un récord que había permanecido vigente durante casi cuarenta años. Abdul-Jabbar, con sus 38.387 puntos, se mantiene en segundo lugar, seguido por Karl Malone, quien cuenta con 36.928 tantos.

En cuarto lugar está Kobe Bryant, con 33.643 puntos; mientras que Michael Jordan, considerado por muchos como el mejor jugador jamás visto, se ubica quinto con 32.292 puntos. La lista sigue con Kevin Durant (31.562), Dirk Nowitzki (31.560), Wilt Chamberlain (31.419), James Harden (28.667) y Shaquille O’Neal (28.596). Es interesante notar que estos registros reflejan carreras completas desarrolladas durante años, mientras que Adebayo brilló intensamente durante un solo encuentro.

La diferencia entre anotar 83 puntos en un partido y acumular miles a lo largo de una carrera es clave para entender el baloncesto. Aunque Adebayo ha demostrado una capacidad explosiva en una noche excepcional, los grandes anotadores históricos han mantenido niveles sobresalientes durante largos periodos. Por ejemplo, LeBron James ha promediado más de 27 puntos por encuentro durante gran parte de su carrera; eso explica cómo ha logrado superar los 42.000 puntos acumulados. Su longevidad combinada con su eficiencia ofensiva lo han convertido en un fenómeno sin parangón dentro del deporte.

El contexto de una noche histórica

La actuación estelar de Adebayo abre un abanico intrigante sobre cómo el baloncesto moderno permite estas explosiones goleadoras. Un ritmo acelerado, un enfoque marcado hacia ataques rápidos y ciertas laxitudes defensivas crean oportunidades que quizás no estaban disponibles antaño. Sin embargo, no podemos olvidar que las defensas actuales son más sofisticadas; cuentan con sistemas complejos y especialización defensiva mayor. Que Adebayo haya conseguido esos impresionantes 83 puntos ante los Wizards indica que Washington no pudo frenarlo; esto habla tanto del rendimiento excepcional del jugador como también revela las limitaciones defensivas del oponente.

Lo que realmente distingue a los auténticos grandes anotadores es su habilidad para mantener esos altos niveles durante temporadas enteras. Si bien lograr 83 puntos es algo espectacular digno de celebración, lo que verdaderamente define legados son las trayectorias consistentes como las construidas por Jordan, Kobe o LeBron. Estos jugadores no solo tenían noches brillantes ocasionales; forjaron carreras completas basadas en su excelencia ofensiva continua. Ahora queda ver si esta actuación marca el inicio para Adebayo hacia una era dominada ofensivamente o si simplemente quedará como una mágica noche grabada para siempre en la memoria colectiva del baloncesto.

Curiosidades sobre los máximos anotadores