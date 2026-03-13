Euroliga: el mejor Real Madrid del año se impone al Valencia Basket 96-79

El Real Madrid, bajo la dirección de Sergio Scariolo, firmó anoche una actuación sobresaliente ante un Valencia Basket que llegaba sin conocer la derrota en sus últimos compromisos europeos.

Con una segunda mitad imponente, los blancos desmantelaron a los taronjas, apoyándose en una defensa intensa y un acierto letal desde más allá del arco.

El marcador final, 96-79, les catapulta a la tercera posición, empatados con Olympiacos (20-11). La afición del Movistar Arena volvió a rugir con fuerza, aunque el técnico italiano no se libró de los silbidos que se han convertido en un clásico durante sus tiempos muertos.

El partido comenzó equilibrado. Ambos equipos terminaron el primer cuarto igualados en rebotes ofensivos (5) y triples (3), con un marcador de 20-19. Tavares y Hezonja empezaron a dar señales de lo que estaba por venir. Sin embargo, el equipo de Pedro Martínez reaccionó rápido y llegó a tener una ventaja de 5 puntos gracias a tres triples consecutivos.

Fue entonces cuando despertó el Madrid: Deck y Lyles se lanzaron al contraataque, mientras que Llull celebraba su triple número 700 en Euroliga. Finalmente, un parcial de 13-5 sellado por Feliz dejó el marcador en 51-43 al descanso. La clave del encuentro radicó en el dominio de los tableros y una transición lenta que frustró al mejor ataque de la competición.

Explosión blanca en la segunda parte

El tercer cuarto marcó el despegue definitivo para los locales. Los madridistas saltaron a la cancha con una defensa agresiva que limitó a los valencianistas a intentos lejanos que no lograban entrar. Abalde y Okeke protagonizaron un impresionante run de 29-8, alcanzando una ventaja de 67-48 en el minuto 25. A pesar de que Puerto y un polémico triple de Reuvers, acompañado de falta, redujeron distancias a 75-65, el Madrid mantuvo su ritmo imparable. En ese momento, Tavares dejó boquiabiertos a todos con un tapón espectacular sobre Sako (8 puntos, 9 rebotes), mientras que los triples de Deck, Lyles, Llull, Campazzo y Hezonja, sumando un total de 16 aciertos al 45,7%, ampliaron la ventaja hasta los 18 puntos. Para cerrar la contienda, Campazzo regaló un mágico pase atrás a Garuba, sellando el resultado final en 96-79.

Seis jugadores del conjunto blanco alcanzaron cifras dobles en valoración: Hezonja (16 puntos, 19 PIR), Feliz (17), Tavares (16), Deck (14), Campazzo (11) y Okeke (10). En defensa, ahogaron al ataque más potente de la Euroliga, dejándolo por debajo en 12 puntos respecto a su media habitual. Por parte del Valencia, destacó especialmente Jean Montero, quien anotó 18 puntos en un equipo que vio truncada su racha ganadora. El propio Martínez reconoció: «Jugaron bien; nos costó mucho anotar y defender sus tiros abiertos».

Jugador clave Puntos PIR Destacado Hezonja 16 19 Liderazgo ofensivo Feliz 17 – Run clave al descanso Tavares 16? (8+9 reb) 16 Tapón y rebotes Deck 14 14 Triples decisivos Montero (Valencia) 18 – Máximo anotador

Esta victoria tiene un valor añadido: es la undécima seguida en casa (15 de 16 esta temporada) e implica invertir el basket average frente a los taronjas, algo crucial para las aspiraciones en playoffs. El Madrid acumula cuatro triunfos consecutivos y empata al Valencia con un balance de 21-11, aunque con ventaja particular. Scariolo fue nuevamente abucheado por la grada –que no perdona ni errores arbitrales ni pausas– pero sonrió al final; su equipo respondió sobre la pista.

El Palacio sigue siendo un fortín inexpugnable donde los rivales sienten la presión colectiva. ¿Logrará el Valencia recuperar sensaciones en Liga Endesa? Los blancos asustan con este nivel tan alto justo cuando se acerca la fase decisiva de la Euroliga. Quizás Scariolo debería pedir unos auriculares para sus tiempos muertos.