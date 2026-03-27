Euroliga: el Real Madrid se deshace del Efes, alcanza al Olympiacos y acecha al líder Fenerbahce

El Real Madrid despertó un poco tarde, pero llegó a tiempo al Movistar Arena.

Con un segundo cuarto arrollador, los dirigidos por Sergio Scariolo cambiaron el rumbo tras un mal inicio frente al Anadolu Efes de Pablo Laso, logrando un 82-71 final. Esta victoria, que tuvo lugar el 26 de marzo de 2026, impulsa a los blancos a compartir la segunda plaza con el Olympiacos, mientras mantienen la mirada fija en el líder, Fenerbahce.

El encuentro comenzó torcido para los madridistas, quienes sufrieron un parcial de 11-21 en el primer cuarto. La «torrija inicial», como algunos la llamaron, parecía presagiar una complicada noche. Sin embargo, Usman Garuba encendió la chispa y el festival de triples de Hunter Lyles (14 puntos, 4 de 6 desde más allá del arco) dio la vuelta al marcador. Al descanso, los locales se fueron con una ventaja de 42-33. En la segunda mitad, los turcos apretaron y se acercaron a 65-62, pero un contundente 10-0 y la solidez de Gabriel Deck (11 puntos, 7 rebotes, 21 de valoración) junto a Edy Tavares (10 puntos, 9 rebotes) sentenciaron el duelo.

La racha en casa del Madrid es espectacular: acumulan 13 victorias consecutivas en Euroliga y 17 en 18 partidos como locales esta temporada. Vienen de vencer al Barcelona (95-76 en ACB) y al Hapoel Tel Aviv (92-83), una doble jornada que confirma su mejor momento. Scariolo se mostró cauteloso ante un Efes con «mucho talento» a pesar de su pobre récord de 10-23. Y vaya si lo demostró: Jordan Loyd brilló con 21 puntos y 35 de valoración, aunque no fue suficiente.

Claves del duelo y la tabla candente

El choque entre el Real Madrid y Anadolu Efes no fue sencillo; sin embargo, las estadísticas dejan claro quién dominó. Aquí está el desglose:

Jugador Puntos Rebotes Valoración Hunter Lyles (RMB) 14 – – Gabriel Deck (RMB) 11 7 21 Edy Tavares (RMB) 10 9 18 Jordan Loyd (Efes) 21 5 35

Con un total de 22 triunfos en la fase regular, los blancos igualan al Olympiacos (se enfrentarán el próximo 7 de abril) y están muy cerca del liderato que ostenta el Fenerbahce, que les supera por poco. Solo quedan cuatro jornadas por delante: el liderato se decidirá en enfrentamientos directos. Scariolo celebró su victoria número 22 pero lo hizo con escepticismo: «¿Y si el Efes de Laso nos jugó una trampa?». El exmadridista vio cómo su equipo entraba en el último cuarto estando a solo siete puntos (60-53), pero la defensa blanca –activada por las actuaciones de Deck y Garuba– no perdonó.

En cuanto a hitos personales, Facundo Campazzo y Álvaro Abalde celebraron sus respectivos partidos número 500 y 400 como madridistas. El base argentino distribuyó asistencias clave mientras que el gallego aportó energía. Por su parte, el Efes se encuentra decimoctavo y sin opciones reales; aunque mostró destellos de su antiguo esplendor bajo la dirección de Laso, no pudo replicar la magia que tuvo durante sus años en Madrid.

Las casas de apuestas daban como favorito al Madrid (1.20 cuota para victoria local), y acertaron. El próximo desafío para los blancos es crucial para asegurar ventaja en casa durante los playoffs. ¿Lograrán mantener su imbatibilidad como locales o caerán como lo hicieron aquella única vez?