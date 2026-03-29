93-95: Un Básquet Girona muy valiente hace sufrir a un Real Madrid agotado

El pabellón de Fontajau se transformó ayer, 28 de marzo de 2026, en un verdadero infierno para el Real Madrid, que logró su décima victoria seguida en la Liga Endesa con un agónico 93-95 frente a un Bàsquet Girona que no ofreció respiro.

Los catalanes, liderados por Otis Livingston (24 puntos, 6/11 en triples) y Derek Needham (17, 5/7 triples), pusieron contra las cuerdas a un líder cansado tanto mental como físicamente, que sobrevivió gracias a una exhibición de aciertos desde el perímetro en el último cuarto (8/13).

El conjunto dirigido por Sergio Scariolo llega a esta jornada 24 con un balance sobresaliente de 22 victorias en 24 partidos, aunque el calendario se vuelve exigente: ocho triunfos en nueve encuentros disputados en marzo entre ACB y Euroliga.

En la crónica detallada de Marca, se destaca cómo los merengues, con rotaciones limitadas, sufrieron un mal inicio con un 1/8 en triples que permitió al Girona empatar con un parcial de 8-0. Mario Hezonja (19 puntos), Andrés Feliz (17 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias), Trey Lyles (16) y Theo Maledon (12) fueron los héroes del Madrid, aunque el desgaste físico del equipo, sometido a una doble competición, comenzó a notarse.

Un Girona sin complejos ante el gigante

Los hombres de Moncho Fernández, colistas con solo tres victorias en 24 partidos, jugaron sin nada que perder ante el invicto en su cancha.

Livingston inició la segunda parte con dos triples consecutivos que colocaron el marcador en 42-40. El equipo catalán ganó el segundo cuarto (23-15) y se fue al descanso por solo un punto abajo (36-37).

Aunque el Madrid llegó a tener una ventaja de +12 (71-83), el Girona firmó un impresionante parcial final de 22-12, anotando cinco triples en los últimos cinco minutos; uno de ellos fue el quinto de Needham, que no falló (85-87), seguido por un inspirado Livingston que anotó a falta de 15 segundos (90-91).

En una acción defensiva memorable, Feliz neutralizó la última posesión de Needham, robando el balón y sellando así la victoria. Pol Busquets (11 puntos) acertó con un triple a falta de cinco segundos (93-94), pero fue Álvaro Abalde quien anotó el tiro libre decisivo. El Madrid mantiene su racha invicta contra el equipo de Marc Gasol en ACB, aunque lo hizo sudando: el Girona sumó 17 triples, 13 de ellos en la segunda mitad.

Jugador clave Equipo Puntos Triples Valoración Otis Livingston Girona 24 6/11 25 Derek Needham Girona 17 5/7 24 Mario Hezonja Madrid 19 – – Andrés Feliz Madrid 17 – 24 Trey Lyles Madrid 16 – –

Antecedentes y pronóstico: ¿hasta cuándo durará la racha?

En la primera vuelta, los blancos se impusieron con contundencia por 112-76, pero este Girona ha crecido: siete derrotas seguidas ante Madrid; sin embargo, ayer estuvieron cerca del milagro. El líder cuenta ahora con un registro de 22-2, habiendo conseguido cinco triunfos sobre equipos como Valencia (17-6) y UCAM Murcia (17-7). Las perspectivas son inciertas: el Madrid podría tropezar pronto debido al esfuerzo acumulado por la Euroliga; mientras tanto, el Girona busca aferrarse a las sensaciones positivas para lograr la permanencia. ¿Agotado o invencible? La jornada 25 nos dará respuestas, pero lo cierto es que ayer Fontajau vibró como nunca.

Curiosidades : La combinación entre Livingston y Needham , con un impresionante porcentaje del 61% en triples (11/18), estuvo a punto de derribar al líder. Desde 2019, el Madrid no conocía la derrota en Fontajau; sin embargo, esta fue su victoria más ajustada allí. Tras ser héroe hace tres jornadas en Gran Canaria, Feliz repite protagonismo con su robo decisivo. El Girona hizo debutar a diez jugadores del primer equipo durante el partido; demostraron no tener miedo ante el coloso. Scariolo alcanzó los 1.226 partidos al frente del Madrid; ayer vivió uno de los más intensos del mes.

:

El baloncesto español ofrece noches como esta: puro corazón gerundense enfrentándose a la máquina blanca.