El drama de Luka Dončić: se despide por lesión de la temporada NBA y del MVP

El jueves 2 de abril de 2026, los Los Angeles Lakers vivieron una auténtica pesadilla en Oklahoma City.

Una derrota abultada por 139-96 ante los Thunder, actuales campeones de la NBA, se vio aún más oscurecida por la imagen de Luka Dončić cojeando hacia los vestuarios.

El esloveno, que dejó huella en el Real Madrid y es fundamental para su equipo, se detuvo abruptamente al atacar el aro durante el tercer cuarto.

Su gesto de dolor y las manos en el rostro fueron señales alarmantes: todo indicaba que las noticias serían malas.

Este viernes 3 de abril, una resonancia magnética confirmó lo peor: desgarro de grado 2 en el isquiotibial izquierdo.

Dončić estará fuera indefinidamente y no podrá participar en los cinco encuentros restantes de la temporada regular.

¡DEVASTADORAS NOTICIAS PARA LAKERS Y LUKA DONCIC! La estrella eslovena y candidato a MVP de la #NBA será de baja indefinida para Los Angeles tras la lesión muscular que sufrió en la dura derrota ante el Thunder.https://t.co/03cnrLAcir — ESPN Chile (@ESPNChile) April 4, 2026

Enlace al drama completo de los Lakers con Dončić baja indefinida.

Los Lakers, que finalizan con partidos frente a Dallas (domingo), Thunder (martes en casa), Golden State (jueves), Phoenix (viernes) y Utah, se adentran en los playoffs sin su líder. Un varapalo que convierte sus aspiraciones al anillo en una lucha por sobrevivir.

Dončić, quien revolucionó la NBA tras su paso por Dallas, había firmado un marzo espectacular.

Sus promedios eran deslumbrantes: más de 30 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes cada noche. Era un firme candidato al MVP, ya que se encontraba a solo un partido de alcanzar los 65 encuentros mínimos requeridos (había disputado 64). Ahora, ese sueño se esfumó. Sus compañeros son conscientes del golpe: Austin Reaves lo describió como «un competidor nato» dispuesto a hacer lo posible por regresar, pero el cuerpo le ha dicho basta. Por su parte, Jake LaRavia comentó: «Es duro verlo caer». En ese partido, el base terminó con apenas 12 puntos (3/10 en tiros), además de acumular 6 pérdidas, reflejando su frustración durante 26 minutos.

Los antecedentes complican aún más la situación. Dončić ya había estado ausente en cuatro partidos previos al All-Star debido a problemas similares. En Oklahoma forzó su participación ignorando molestias previas durante la primera mitad. Los Lakers, bajo la dirección de JJ Redick, dependen completamente de él; sin su visión del juego, su capacidad para lanzar triples y su dominio en transición, el equipo pasa de ser un contendiente a convertirse en presa fácil en playoffs. ¿Reemplazo? No hay ninguno a la vista. La profundidad del roster será puesta a prueba, pero las dudas son muchas: ¿podrán LeBron James (si está sano) y sus compañeros afrontar esta crisis?

Las perspectivas para los playoffs son sombrías; las casas de apuestas han incrementado las cuotas para los Lakers desde +2000 hasta +5000 en cuestión de horas. Oklahoma City, que ya les ha derrotado dos veces esta temporada, podría convertirse en su verdugo si se cruzan en primera ronda. Aunque Dončić podría regresar para postemporada, un desgarro de grado 2 normalmente requiere entre 4 y 6 semanas para sanar. Con los playoffs tan cerca, parece poco probable: es un claro caso del famoso «50/50» con un toque irónico. Imaginemos a los angelinos sin su mago esloveno mientras enfrentan a rivales frescos; los Thunder han demostrado por qué son considerados los mejores.

Partido clave Lakers Fecha Rival Pronóstico sin Dončić Dallas Domingo 5 abril En casa Dificultad media: ex equipo motivado Thunder Martes 7 abril OKC en LA Alta: revancha necesaria tras la paliza Golden State Jueves 9 abril En SF Media-alta: Curry está on fire Phoenix Viernes 10 abril En casa Media: sin Durant al 100% Utah Fin semana En casa Baja: rival débil

El impacto va más allá del parqué. Dončić, con el título de seis veces All-Star, soñaba con conseguir su primer MVP justo cuando estaba alcanzando el pico de su carrera. Marzo fue sin duda su mes estelar; dominó estadísticas avanzadas como el PER (eficiencia por jugador) y los win shares. Ahora queda la incertidumbre sobre si podrá participar siquiera en playoffs. Los Lakers, situados sextos en el Oeste, podrían caer hacia el Play-In si no logran recomponerse rápidamente. Redick deberá reinventar la ofensiva del equipo: más jugadas pick-and-roll con Reaves y dar minutos a LaRavia. Sin embargo, prescindir del esloveno —que promedió esta temporada unos impresionantes 28.5 puntos— es como pedirle a un Ferrari que corra sin motor.

Curiosidades sobre Dončić y este drama:

Madridista eterno : Debutó en la NBA a los 19 años gracias a su formación en el Real Madrid; ganó la Euroliga con solo 16.

: Debutó en la NBA a los 19 años gracias a su formación en el Real Madrid; ganó la Euroliga con solo 16. Víctima recurrente : Es ya la tercera lesión sufrida esta temporada en el isquiotibial; incluso bromeó en redes sociales diciendo: «Mis piernas odian a los Thunder».

: Es ya la tercera lesión sufrida esta temporada en el isquiotibial; incluso bromeó en redes sociales diciendo: «Mis piernas odian a los Thunder». Cerca del MVP : Solo tenía como rival directo a Shai Gilgeous-Alexander , pero ahora OKC celebra doblemente.

: Solo tenía como rival directo a , pero ahora OKC celebra doblemente. Récord Lakers : Esta ha sido su peor derrota (43 puntos) desde 2018; Dončić presenció cómo OKC igualaba esa paliza histórica.

: Esta ha sido su peor derrota (43 puntos) desde 2018; Dončić presenció cómo OKC igualaba esa paliza histórica. Dato curioso: Jugó exactamente 64 partidos; la NBA exige un mínimo de 65 para poder optar a premios individuales. Irónicamente, un triple más lo habría salvado.

Los Lakers están inquietos ante este panorama incierto, pero sabemos que el baloncesto siempre tiene sus giros inesperados. ¿Veremos renacer a Dončić como un fénix? La pelota está ahora misma suspendida en el aire.