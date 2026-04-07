NCAA: Michigan se corona ante UConn y el español Aday Mara entra en la historia

Los Michigan Wolverines han escrito una página memorable en el baloncesto universitario estadounidense al alzarse con el título de la NCAA tras vencer 69-63 a UConn.

Este triunfo no solo queda grabado en la historia del deporte, sino que también marca un hito para el baloncesto español. Aday Mara, el pívot zaragozano de 2,21 metros que celebraba su 21 cumpleaños precisamente en el día de la final, ha hecho historia al convertirse en el primer jugador masculino español en lograr este torneo, un éxito que va más allá del deporte y se convierte en un referente para las futuras generaciones del baloncesto ibérico.

La hazaña de Mara cobra especial relevancia si se considera que, hace solo una semana, se convirtió en el primer español en alcanzar la Final Four, y pocos días después hizo lo propio al ser el primero en jugar una final universitaria masculina.

Su andanza por la NCAA ha sido meteórica desde su llegada a Michigan en abril de 2025, luego de una etapa menos exitosa en UCLA, donde no logró encontrar el protagonismo que anhelaba. Desde entonces, el aragonés se ha establecido como uno de los pilares fundamentales del equipo, promediando 11,9 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias por partido en 23,2 minutos. Además, fue nombrado Mejor Jugador Defensivo del Año en la conferencia Big Ten y estableció un nuevo récord de tapones para su universidad al superar los 100.

En la final, Alex Karaban destacó como máximo anotador de Michigan con 17 puntos y 11 rebotes. Sin embargo, fue la defensa implacable de los Wolverines, donde Mara desempeñó un papel crucial bajo los aros, lo que resultó determinante para frenar a unos Huskies que habían hecho del milagro su sello durante todo el torneo. UConn llegó a esta final como equipo revelación pero no pudo derribar el sólido muro defensivo levantado por Michigan, sufriendo así su primera derrota en una final de la NCAA. Este triunfo permitió a los Wolverines obtener su segundo título histórico, siendo este el primero desde 1989. Los propios jugadores han descrito esta victoria como el resultado de mucho esfuerzo y dedicación.

El impacto emocional tras este triunfo fue evidente entre ambos equipos. Mientras Karaban lloraba desconsolado tras la derrota, Mara se dirigió hacia las gradas para abrazar a sus padres, quienes estaban allí para compartir ese momento tan significativo en la carrera de su hijo. Ese canterano del Casademont Zaragoza, que pasó de ser un niño a un joven promesa en tierras estadounidenses y que vivió momentos difíciles en UCLA antes de encontrar su lugar y felicidad en Michigan, ha dejado su huella indeleble tanto en el baloncesto estadounidense como español.

La incertidumbre sobre su futuro inmediato aún persiste. Mara tiene la opción de presentarse al draft de la NBA en junio; las proyecciones lo colocan dentro de los primeros seleccionados. Alternativamente, podría optar por completar otro año más en la NCAA. Lo cierto es que ha demostrado una madurez excepcional para su edad; se ha adaptado a un baloncesto vertiginoso lleno de triples y cambios defensivos que inicialmente le resultaron complicados durante su paso por UCLA. Su evolución ha sido asombrosa: ha pasado de ser un jugador con dificultades a convertirse en una estrella universitaria capaz de llevar a su equipo hasta lo más alto.

La historia personal de Mara contrasta notablemente con la trayectoria de otros españoles en la NCAA. Helena Pueyo fue pionera al jugar una final universitaria femenina con Arizona Wildcats en 2021; sin embargo, ahora es Mara quien marca un nuevo precedente al ser el primer hombre español que consigue este título. Su padre, Francisco Javier Mara, tuvo una breve carrera profesional jugando cinco partidos en ACB con Basket Zaragoza; por otro lado, su madre, Geli Gómez, fue jugadora de voleibol. Esto evidencia una familia arraigada profundamente en el deporte que ha visto florecer una carrera excepcional.

Curiosidades sobre Aday Mara y su trayectoria