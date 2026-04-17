El Real Madrid arrasa al Estrella Roja con 103 puntos bajo la atenta mirada de Djokovic y Doncic

Había dos invitados de lujo en el WiZink Center este miércoles por la noche.

Luka Doncic, el hijo pródigo que se formó en las filas blancas antes de cruzar el Atlántico para convertirse en estrella de la NBA, y Novak Djokovic, el rey del tenis que eligió este partido para desconectar de su vida de Grand Slams.

Los dos en la misma grada, los dos con la misma procedencia balcánica, los dos viendo cómo el Real Madrid de Sergio Scariolo cerraba la fase regular de la Euroliga con una lección de baloncesto.

El resultado final fue 103-82 contra el Crvena Zvezda (Estrella Roja). Una exhibición.

Control desde el primer cuarto

El Estrella Roja llegaba al WiZink con posibilidades matemáticas de colarse en los playoffs. Se fue con las matemáticas definitivamente en contra y con la sensación de haber jugado contra un equipo que no tuvo que forzarse demasiado para ganar por 21 puntos.

Desde el primer cuarto el control fue del Madrid. Facundo Campazzo manejó el juego con la tranquilidad de quien sabe que el partido está bajo control, repartiendo asistencias a un ritmo que acabó con nueve en el marcador final. Mario Hezonja fue el más brillante con 22 puntos, su cuarto partido de más de 20 esta temporada, castigando desde el triple con una fiabilidad que pocas veces muestra. Dziewa sumó 15 puntos y 8 rebotes desde una posición interior que dominó con comodidad.

Los números del partido son elocuentes. Triples: 14 para el Madrid, 8 para el Zvezda. Rebotes: 38-32. El porcentaje de tiro fue demoledor para los locales. Scariolo movió el banquillo sin parar y todos respondieron. La defensa hizo el resto, limitando a un rival que en otras circunstancias es capaz de generar mucho más peligro.

El WiZink lleno y el ambiente de las grandes noches

Quince mil espectadores en el pabellón. Lleno absoluto para cerrar una fase regular que el Real Madrid concluye con el segundo mejor récord de la Euroliga 2025-2026. La presencia de Doncic y Djokovic en las gradas elevó el ambiente desde antes del salto inicial y añadió al partido esa dimensión de acontecimiento que va más allá del marcador.

Doncic tiene una historia especial con este club. Debutó con el Madrid a los 16 años, fue MVP de la Euroliga con la camiseta blanca antes de dar el salto a los Mavericks y sigue siendo uno de los jugadores más queridos en la historia reciente del club blanco. Ahora se encuentra de baja por lesión. Verle en la grada observando a su exequipo con esa mirada de quien reconoce el ADN ganador que él mismo ayudó a construir tiene algo de círculo que se cierra.

Djokovic, fan confeso del baloncesto y conocido admirador de Dirk Nowitzki, mentor del propio Doncic, eligió este partido para una noche diferente. Dos deportistas de élite de los Balcanes, en la misma grada, en uno de los mejores pabellones de Europa. Hay cosas que no son solo marketing.

El camino hacia los playoffs

El Real Madrid llega a los cuartos de final de la Euroliga con ventaja de campo asegurada y con la confianza de un equipo que ha cerrado la fase regular con solidez. Los rivales más probables en cuartos son Baskonia o Virtus Bologna, aunque la Euroliga tiene la costumbre de complicar los pronósticos en el momento menos esperado.

Scariolo ha construido un equipo que sabe sufrir y que sabe ejecutar. Que tiene líderes veteranos como Campazzo para los momentos de presión y jugadores capaces de explotar como Hezonja cuando el partido lo necesita. La ventaja de campo en el WiZink, donde el ambiente puede ser determinante en una eliminatoria al mejor de cinco, es un activo que el técnico italiano sabe valorar.

El título de 2022-23 sigue siendo el último. Scariolo apunta a las semifinales y más allá. La Euroliga devora favoritos sin piedad, pero el Real Madrid llega a la fase decisiva en el mejor momento de la temporada.

Doncic lo vio desde la grada. Y seguro que lo que vio le gustó.