Real Madrid vs La Laguna Tenerife: Marcelinho y Patty Mills, que suman 80 años, frenan la racha blanca

Cuarenta y dos años. Treinta y siete.

Y un georgiano de 31 que hace que los tiros libres parezcan un trámite administrativo.

La Laguna Tenerife llegó el sábado al Movistar Arena con una plantilla que roza el museo y una eficiencia ofensiva que es la mejor de la Liga Endesa.

Y se fue con la victoria que nadie esperaba: doce victorias consecutivas del Real Madrid cortadas de raíz, primera victoria en ese pabellón en 13 años, y la demostración de que en el baloncesto la edad puede ser, efectivamente, un número.

Los dos viejos que destrozaron la racha

Marcelinho Huertas cumplirá 43 años el mes que viene. Este sábado anotó 25 puntos con un 10 de 15 en tiros de dos y repartió 6 asistencias que fueron el mapa del partido tinerfeño. Segundo máximo anotador de la ACB con 18 puntos de media. Mejor asistente del campeonato con 7,2 por noche. Y con casi 43 años sobre el parqué.

Patty Mills tiene 37. Llegó cuando el partido se decidía y aportó 13 puntos en los últimos diez minutos. Esa capacidad de los veteranos para desaparecer cuando el juego es rutinario y aparecer cuando el juego duele es la cosa más difícil de entrenar y la más imposible de comprar.

Entre los dos sumaron 59 puntos. Entre los dos suman 80 años. Y entre los dos rompieron la mejor racha que el Real Madrid había tenido en la temporada.

Shermadini: el jugador más valorado de la ACB hizo lo que quiso

El pívot georgiano Gio Shermadini lidera las valoraciones de la ACB con 26 créditos por noche. Este sábado se lo explicó a Tavares durante cuarenta minutos.

El dato que resume su actuación: 10 de 10 en tiros libres. Perfecto. En un partido tan disputado, con la presión de romper una racha histórica, falló cero veces desde los 4,6 metros.

Shermadini fue el pivote sobre el que Tenerife construyó su ataque. Se liberó del peso de Tavares, abrió espacios para Marcelinho y cerró los rebotes defensivos que el Madrid necesitaba para seguir con vida. La combinación de los tres fue, como dijo alguien en el vestuario visitante, prácticamente indescifrable.

El equipo completó 28 aciertos en 30 intentos desde la línea de personal. Un 93,3% colectivo. Eso no es suerte. Es un sistema.

El Madrid, insuficiente a pesar de todo

Edy Tavares hizo 18 puntos y 7 rebotes con una valoración de 32. Andrés Feliz añadió otros 18. En muchas noches, eso basta para ganar.

Esta no fue una de esas noches.

El equipo de Scariolo acusó el cansancio de una temporada que exige en dos frentes simultáneos. La Euroliga y la Liga Endesa tienen un peaje físico que acaba mostrándose en los tramos finales de los partidos. Tenerife tomó las riendas exactamente en esos tramos. Y no las soltó.

Solo el Barça en la competición nacional y el Panathinaikos en la Euroliga habían conseguido antes esta temporada cortar una racha del Madrid. La Laguna Tenerife se apunta ahora a esa lista.

Lo que significa para Tenerife

Primera victoria en el Movistar Arena desde hace 13 años. Liderato en eficiencia ofensiva de la Liga Endesa. Y la confirmación de que Txus Vidorreta, a quien el propio Scariolo reconoce como un técnico de estilo similar al suyo, ha construido algo especial en Tenerife con un equipo que no tiene las estrellas del Madrid ni el presupuesto del Barça pero que hace las cosas con una precisión que los grandes no siempre igualan.

Marcelinho lleva décadas en el baloncesto profesional. Mills también. Y los dos siguen siendo decisivos en los momentos que importan.

En este deporte, a veces, la experiencia gana al talento. Y la inteligencia gana a la juventud.

Este sábado en el Movistar Arena fue uno de esos días.