El Real Madrid refuerza su liderato en la Liga Endesa tras vencer al Valencia Basket en una segunda parte espectacular

Mientras el Real Madrid de fútbol acumula decepciones europeas y ve cómo el Barcelona se aleja en la liga, el de baloncesto hace exactamente lo contrario.

Veinticinco victorias y solo tres derrotas en la Liga Endesa. Líder destacado con ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Y los playoffs de la Euroliga contra el Hapoel en el horizonte.

La misma ciudad, el mismo escudo, dos realidades completamente distintas.

Este sábado en el Roig Arena de Valencia, el equipo de Sergio Scariolo ganó con comodidad por 82-96 en la jornada 28 de la Liga Endesa. Los blancos se marchan de Valencia con los dos puntos, el liderato más consolidado y la sensación de que este equipo está en el mejor momento de la temporada justo cuando más importa.

Una segunda parte de otro planeta

El partido tuvo dos partes muy distintas. En la primera, el Valencia Basket resistió con solidez gracias a Jean Montero, que finalizó con 16 puntos, 9 asistencias y una valoración de 30. Los locales estuvieron en el partido durante cuarenta minutos en papel. En la práctica, solo durante veinte.

Tras el descanso, el Real Madrid mostró la versión que hace que Scariolo sonría en las ruedas de prensa. La pareja Edy Tavares–Facundo Campazzo se adueñó del partido con una combinación de pick and roll que la defensa valenciana no encontró manera de frenar. Tavares terminó con 18 puntos y 12 rebotes, dominando la zona pintada como si fuera suya. Mario Hezonja aportó 17 puntos que fueron decisivos en la remontada del segundo tiempo.

El balance de la temporada entre ambos equipos lo dice todo: tres victorias consecutivas del Madrid sobre el Valencia, en Copa (105-106), en Liga (94-79) y en Euroliga (96-79).

Los números que asustan

25 victorias. 3 derrotas. 50 puntos en la clasificación. El Valencia y el UCAM Murcia comparten el segundo puesto con 42 puntos cada uno, a ocho del líder.

El Real Madrid ha ganado trece de sus catorce partidos fuera de casa en la Liga Endesa. Ha establecido el récord histórico de la ACB con 34 victorias consecutivas en casa, superando las 33 anteriores del Barcelona. Y Tavares acumula valoraciones de 39 en los partidos más exigentes, como los 16 puntos y 14 rebotes ante el Baskonia.

Solo el Unicaja ha ganado al Real Madrid en el Roig Arena esta temporada. Es el único dato que Scariolo apunta mentalmente como advertencia de que nada está garantizado.

El contraste con el fútbol

La ironía está en los calendarios. El mismo fin de semana en que el Real Madrid de baloncesto aplasta al Valencia en el Roig Arena y consolida un liderato que parece inexpugnable, el de fútbol contempla cómo la liga se le escapa y cómo Sánchez en el Bernabéu no ha terminado de convencer a quienes esperaban algo más de él en Europa.

Son dos proyectos, dos dinámicas y dos estados de ánimo completamente distintos bajo el mismo escudo. Uno vive el mejor momento de la temporada. El otro intenta encontrar las razones de por qué las cosas no han salido como se esperaba.

Scariolo tiene a su equipo afinado en el momento preciso. Los playoffs de Euroliga contra el Hapoel llegan con un Madrid que promedia 89 puntos en sus tres últimos triunfos post-Copa y con Campazzo y Tavares en un nivel que pocos equipos europeos pueden igualar.

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Si el Hapoel no tiene respuesta para ese pick and roll, la final de la Euroliga puede tener escudo blanco. Y en ese caso, al menos una sección del Real Madrid terminará la temporada exactamente donde quería estar.