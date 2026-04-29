Playoff Euroliga: Real Madrid defiende su ventaja en casa ante Hapoel Tel Aviv este miércoles

Este miércoles 29 de abril, a las 20:45, el Real Madrid de Sergio Scariolo inicia los cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv. Primera eliminatoria al mejor de cinco partidos. Primera prueba real para un equipo que lleva semanas combinando el sprint final de la Liga Endesa con la exigencia europea.

Las restricciones de seguridad asociadas al equipo israelí han limitado el acceso a las gradas exclusivamente a abonados del club. Habrá más efectivos policiales de lo habitual y las primeras filas permanecerán vacías. Es la primera vez en la historia de los playoffs de Euroliga que estos dos equipos se enfrentan en una eliminatoria.

Los blancos terminaron terceros en la fase regular con 23 victorias y 15 derrotas. En casa han sido prácticamente invencibles: 18 triunfos en 19 partidos de Euroliga en el Movistar Arena, el mejor registro local del torneo junto al del Fenerbahçe.

Scariolo llega con todos sus efectivos disponibles gracias a una gestión de rotaciones impecable desde septiembre, coordinada con el equipo biomédico. Facundo Campazzo, Edy Tavares y Mario Hezonja son los referentes de un equipo que esta temporada ya ha vencido al Hapoel en dos ocasiones: 74-75 en Bulgaria y 92-83 en Madrid. Hezonja promedió 17 puntos y una valoración de 23,5 en esos dos partidos.

Tavares sigue siendo la referencia interior más dominante de Europa. Campazzo dirige con una inteligencia que pocos bases del continente pueden igualar. Y Trey Lyles va ganando protagonismo con aportaciones que empiezan a ser decisivas en los momentos clave.

Las casas de apuestas dan al Madrid favorito con cuota de 1,35 para la victoria en el primer partido. Es la confianza del equipo que tiene el mejor registro local de la competición.

Lo que puede hacer el Hapoel

El equipo israelí, sexto clasificado en la fase regular, no viene a Madrid a especular. Ha sido el segundo mejor visitante del torneo con un registro de 10 victorias y 9 derrotas fuera de casa, lo que significa que sabe ganar en pistas ajenas.

Su arma principal es Elijah Bryant, alero que forma parte del mejor quinteto de la Euroliga con promedios de 15,9 puntos, 5,3 rebotes, 3,4 asistencias y una valoración media de 18 por partido. Es el tipo de jugador que puede cambiar un partido solo si encuentra el ritmo en sus primeras posesiones.

Vasilije Micic, tres veces MVP de la Euroliga, aporta la experiencia y la magia que solo tienen los jugadores que han ganado todo en Europa. Y en el banquillo, Dimitrios Itoudis es uno de los entrenadores con más títulos europeos del continente, alguien que sabe perfectamente cómo preparar una eliminatoria ante un equipo de la entidad del Madrid.

El calendario de la serie

El Madrid tiene ventaja de campo en los partidos 1, 2 y un eventual 5. Los partidos 3 y 4 se juegan en la Arena Botevgrad de Bulgaria, el campo que el Hapoel usa como sede alternativa por las restricciones que afectan a los clubes israelíes en competiciones europeas.

El primer partido es este miércoles. El segundo el viernes 1 de mayo, también en el Movistar Arena. Si el Madrid gana los dos primeros, llegará a Bulgaria con una ventaja que el Hapoel necesitaría remontar para mantenerse vivo.

Lo que está en juego

Una victoria en esta eliminatoria llevaría al Real Madrid a la Final Four de la Euroliga, que este año se celebra en Atenas. Es el objetivo que Scariolo persigue desde que llegó al club y que el equipo tiene la plantilla para conseguir.

El buen momento del equipo en la Liga Endesa, con 25 victorias y 3 derrotas y ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, contrasta con las penurias del Real Madrid de fútbol, que lleva once puntos por detrás del Barcelona en la liga y que tiene a Mbappé lesionado antes del Clásico. En el Movistar Arena las cosas van mucho mejor que en el Bernabéu últimamente.

Esta noche empieza el camino hacia Atenas. Y el Real Madrid de baloncesto llega al momento decisivo de la temporada en el mejor estado de forma posible.

Dónde verlo: Movistar+ Deportes en televisión y su aplicación en streaming. En radio: COPE, Radio Marca, SER, RNE y Onda Cero.

Calendario de la eliminatoria

La serie se presenta así, con ventaja para los locales: