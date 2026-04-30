Euroliga: El Real Madrid gana 86-82 al Hapoel y salva el primer punto del cruce y el factor cancha

El Real Madrid ganó. Pero no fue el paseo que los 18 puntos de ventaja que llegaron a tener prometían.

Los pupilos de Sergio Scariolo se impusieron al Hapoel Tel Aviv por 86-82 en el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga, en el Movistar Arena, con una segunda parte que convirtió un duelo aparentemente controlado en un thriller que los aficionados blancos no van a recordar con comodidad.

Con más de cuatro minutos por jugar y 18 puntos de ventaja, el partido parecía resuelto. El Hapoel respondió con un parcial devastador de 4-18 que redujo la distancia a cuatro puntos y puso el corazón de los aficionados a prueba hasta el final. La bocina sonó con el Madrid ganando de cuatro. Podría haber sido de bastante más. Y también podría haber empatado la serie.

Facundo Campazzo fue el mejor jugador de la noche. El base argentino anotó 21 puntos con un impresionante 6 de 9 en triples, una cifra de puntería desde el perímetro que en una noche de playoffs marca la diferencia. Cuando el Hapoel apretó en los minutos finales, fue la pólvora de Campazzo desde el exterior lo que había construido el colchón suficiente para aguantar el parcial final.

Por el lado israelí, Dan Oturu fue casi imparable bajo los tableros: 20 puntos, 17 rebotes y una valoración de 38. Antonio Blakeney anotó 25 puntos en un esfuerzo titánico que casi le da la victoria a su equipo. El Hapoel no vino a sobrevivir. Vino a ganar.

La lesión que preocupa

La nota negativa de la noche fue la lesión de Edy Tavares. El pívot portugués, pieza fundamental en la defensa blanca y uno de los mejores centros de Europa, tuvo que abandonar el partido tras una mala caída sobre su rodilla. Su ausencia en los momentos más comprometidos de la segunda parte fue evidente: sin Tavares, el Madrid pierde la presencia interior que lo hace diferente a cualquier otro equipo del continente.

Scariolo deberá reconsiderar sus rotaciones defensivas si la lesión se extiende a los próximos partidos de la serie. El segundo partido, este viernes también en el Movistar Arena, llega con esa incógnita encima de la mesa.

El técnico italiano ya avisó: «El segundo encuentro tiene mucho peso en una serie y será más complicado». El Hapoel ha visto que puede competir con el Madrid en casa del rival. Eso cambia la mentalidad de un equipo para los partidos siguientes.

El cuadro de cuartos de final de la Euroliga está produciendo noches que justifican por qué este es el mejor baloncesto de Europa.

El Fenerbahçe arrancó con fuerza su eliminatoria. El equipo de Sarunas Jasikevicius, que terminó la fase regular como uno de los equipos más sólidos del continente, mostró en el primer partido toda la calidad de una plantilla que aspira a la Final Four de Atenas como candidato real al título.

El Olympiacos, con el factor cancha a su favor en el Peace and Friendship Stadium de El Pireo, donde la afición griega convierte cada partido de playoffs en una experiencia intimidante para cualquier visitante, abrió su eliminatoria con la intensidad defensiva que caracteriza al equipo de Georgios Bartzokas.

El Panathinaikos, el otro representante griego en cuartos, busca reproducir en playoffs el nivel que le llevó a terminar entre los mejores equipos de la fase regular. Los derbis griegos de la Euroliga tienen una intensidad que pocos estadios de Europa pueden igualar.

El Mónaco de Sasa Obradovic arrancó su serie con la energía de un equipo que ha sorprendido a propios y extraños durante toda la temporada y que en la Salle Gaston Médecin es un rival especialmente difícil de superar.