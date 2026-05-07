Euroliga: Valencia asalta el OAKA y fuerza el cuarto asalto ante Panathinaikos

Valencia Basket escribió en la noche del 6 de mayo de 2026 una de las páginas más notables de su historia reciente en la Euroliga.

El equipo de Pedro Martínez ganó 87-91 en el OAKA de Atenas con casi 19.000 aficionados del Panathinaikos gritando en su contra, en lo que supone la primera victoria del conjunto taronja en playoffs desde 2011, quince años después.

La serie queda 2-1 a favor de los griegos pero con una lectura muy diferente a la que el marcador sugiere: tres de los tres partidos disputados los ha ganado el visitante, una rareza histórica en la Euroliga, y el Valencia viaja al cuarto encuentro del viernes en Atenas con la confianza de quien sabe que puede ganar en la cancha más hostil de Europa.

El Valencia tomó el control desde el primer cuarto y llegó al descanso con un contundente 39-52 que dejó el OAKA en silencio. El protagonista de esa primera mitad fue Kameron Taylor, que cerró los primeros veinte minutos sin un solo error en el tiro, con 14 puntos de una eficiencia que no se improvisa.

El Panathinaikos reaccionó en el tercer cuarto con la energía que su afición le inyectó, pero el Valencia resistió. En los momentos decisivos, Nikos Rogkavopoulos falló dos triples que habrían cambiado el partido y Brancou Badio selló la victoria desde la línea de personal con 16 puntos. Jean Montero fue el cerebro del triunfo con 16 puntos y 9 asistencias, su mejor marca personal, una actuación que en el ambiente más difícil posible demuestra que el joven base dominicano está creciendo en el momento más importante.

La expulsión de los dos entrenadores y el caos del final

El partido tuvo su momento más tenso cuando tanto Ergin Ataman, el entrenador del Panathinaikos, como Pedro Martínez recibieron faltas técnicas descalificantes. Los dos banquillos perdieron a su entrenador principal en el minuto 26, en lo que fue un duelo verbal que el ambiente del OAKA convirtió en espectáculo.

Kendrick Nunn tuvo que abandonar el partido por acumulación de faltas a cinco minutos del final, otra baja importante para el equipo griego de cara al cuarto enfrentamiento. Josep Puerto salió lesionado y su presencia el viernes está en duda.

Taylor lo resumió con la ironía del que acaba de ganar en territorio enemigo: «Es baloncesto bueno, físico y limpio».

La eliminatoria comenzó con dos partidos en Valencia que los griegos ganaron con actuaciones extraordinarias. El segundo partido nfue calificado por la propia Euroliga como el mejor partido de la temporada: Nigel Hayes-Davis anotó el triple decisivo en la bocina para sellar el 105-107 en prórroga con 27 puntos y un 5/9 en triples. Montero y Sergio de Larrea lucharon hasta el final pero el buzzer-beater dejó corazones rotos en el Roig Arena.

El tercer partido ha cambiado la dinámica. Tres partidos, tres victorias del equipo visitante: una anomalía estadística que convierte esta eliminatoria en algo genuinamente imprevisible.

El cuarto choque se juega este viernes 8 de mayo de 2026 en Atenas. El Panathinaikos necesita ganar para ponerse 3-1 y provocar la eliminación del Valencia.

Si el Valencia gana el viernes, la serie se iguala a 2-2 y el partido definitivo se jugaría en el Roig Arena, donde la afición taronja tendría la oportunidad de vivir una eliminatoria de Euroliga con opciones reales de clasificación.

El viernes Atenas arderá. O Valencia resucitará. O las dos cosas a la vez, que es lo que esta serie lleva prometiendo desde el primer partido.