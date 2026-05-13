Muere a los 26 años Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies

Los Memphis Grizzlies han confirmado el fallecimiento de Brandon Clarke, su alero canadiense de 29 años. El jugador fue encontrado sin vida el lunes en una vivienda del Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles apuntan a una posible sobredosis como causa de la muerte. En el lugar se hallaron sustancias prohibidas aunque no se encontraron signos de delito.

«Estamos devastados por la trágica pérdida de **Brandon Clarke», manifestaron los Grizzlies en un comunicado oficial. «Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en nuestra organización y en la comunidad de Memphis será inolvidable». El comisionado Adam Silver también se pronunció: «Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje».

Una carrera prometedora truncada

Clarke llegó a la NBA como la selección número 21 del Draft de 2019, elegido inicialmente por los Oklahoma City Thunder y traspasado a los Grizzlies dieciséis días después. Nacido en Vancouver, se formó en la Universidad de Gonzaga tras pasar por la Universidad Estatal de San José, donde fue reconocido como Jugador Defensivo del Año de la Conferencia de la Costa Oeste.

En su temporada debut fue incluido en el Mejor Quinteto Rookie. A lo largo de siete temporadas disputó 309 partidos con los Grizzlies, convirtiéndose en pieza clave del sistema defensivo del equipo.

Los últimos meses

La temporada 2025-2026 fue especialmente dura. Una grave lesión en la rodilla lo mantuvo alejado casi por completo de las canchas, permitiéndole jugar solo dos partidos. En abril fue detenido en Arkansas por exceso de velocidad y posesión de kratom, un suplemento herbal que la FDA ha advertido públicamente que presenta riesgo de daño hepático, convulsiones y trastornos por uso de sustancias, y que la DEA clasifica como «droga de preocupación». Fue liberado bajo fianza al día siguiente.

Quienes lo conocieron destacaban su carácter: «Era el alma más gentil, siempre dispuesto a ayudar», expresaron sus allegados.

La larga lista de tragedias por drogas en la NBA

La muerte de Clarke se une a una historia de tragedias vinculadas a las drogas que la NBA ha intentado combatir con programas de prevención y protocolos de asistencia a los jugadores, con resultados desiguales.

El caso más impactante de la historia de la liga es el de Len Bias, que murió el 19 de junio de 1986 a los 22 años, tan solo dos días después de haber sido seleccionado como segunda elección del Draft por los Boston Celtics. Su muerte por sobredosis de cocaína marcó un antes y un después en la conciencia social sobre las drogas en el deporte. Bias era comparado con Michael Jordan y nunca llegó a disputar un solo partido en la NBA.

Infobae

Lorenzen Wright, exjugador de los Grizzlies precisamente, fue asesinado en 2010 en circunstancias vinculadas al mundo de las drogas. OJ Mayo, compañero de equipo en Memphis, fue suspendido de por vida en 2016 por violar la política antidrogas de la liga, aunque posteriormente fue rehabilitado. Lamar Odom sufrió una sobredosis en 2015 que lo dejó en coma durante días y a punto de morir, sobreviviendo de milagro.

La NBA implementó su programa de abuso de sustancias en los años ochenta precisamente como respuesta a la muerte de Bias y al escándalo de las drogas que afectaba a la liga en esa década. Ese programa incluye tratamiento, rehabilitación y apoyo psicológico antes que suspensiones automáticas en los primeros casos detectados.

Brandon Clarke tenía 29 años y siete temporadas en la NBA. Su última publicación en redes sociales data de septiembre de 2025. Los meses siguientes transcurrieron lejos del foco mediático mientras lidiaba con problemas que la comunidad de Memphis, que lo acogió durante siete años, no supo calibrar hasta que fue demasiado tarde.