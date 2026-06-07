El Real Madrid de Scariolo, entre dos finales perdidas y un futuro incierto

La temporada 2025-26 del Real Madrid de baloncesto termina con un balance que ningún club blanco esperaba cuando arrancó el curso: cero títulos, dos finales perdidas, una eliminación histórica en cuartos de la ACB ante un La Laguna Tenerife mermado por las bajas y un entrenador cuyo futuro está en manos de una directiva que espera a que pasen las elecciones presidenciales del club para tomar decisiones.

Es, en una sola palabra, una temporada en blanco. Y una temporada especialmente dolorosa por su desigualdad: el mismo equipo que brilló en la Euroliga durante meses, llegó a la Final Four de Atenas compitiendo con los mejores de Europa y mostró un nivel continental de primer orden, fue incapaz de ganar la ACB en cuartos ante un rival que jugaba sin varios de sus jugadores más importantes.

De Atenas al WiZink: el equipo que se apagó

La Final Four de Atenas marcó el punto de inflexión y, en cierta medida, el límite de lo que este equipo podía dar. El Madrid llegó a la final europea compitiendo de tú a tú con los mejores y fue derrotado en un partido que pudo haber sido distinto. Ese esfuerzo dejó una huella física y mental que el tramo final de la Liga Endesa desnudó sin piedad.

El equipo que volvió de Grecia no era el mismo que había brillado durante los playoffs europeos. Las piernas no respondían, la defensa perdió su agresividad, las rotaciones se agotaron y la energía que había caracterizado los mejores momentos de la temporada se evaporó en el peor momento posible. La narrativa del «Madrid que murió en Atenas» puede sonar dramática pero describe con bastante precisión lo que ocurrió deportivamente.

La gesta de Tenerife y el 95-107 del WiZink

El golpe final llegó de la mano de La Laguna Tenerife, que se presentó en cuartos de la ACB sin Guerra, sin Fitipaldo, sin Giedraitis y sin Shermadini, el doble MVP de la liga. Un equipo diezmado que ganó el tercer partido en el WiZink Center por 95-107 y eliminó al candidato al título en su propia casa.

Que un equipo con tan pocas rotaciones y tanto talento ausente gane al Real Madrid en el WiZink es ya uno de los mayores tropiezos de la historia reciente del club. No fue solo una derrota táctica. Fue el retrato de un equipo sin energía, con desconexiones defensivas infrecuentes y sin capacidad para cambiar el ritmo cuando más falta hacía.

Florentino Pérez y Enrique Riquelme lo vieron desde las gradas con gestos que nadie describió como de satisfacción.

Scariolo y la respuesta que lo dice todo

Después de la eliminación, Sergio Scariolo compareció ante los medios y pronunció la frase que resume su situación: «No es una pregunta para mí. Yo tengo tres años de contrato; es algo que debe preguntarse al club».

Tiene contrato hasta 2028, cierto. Pero dentro del club se matiza que rescindirlo no generaría un coste adicional significativo, lo que convierte esa seguridad contractual en algo menos sólido de lo que parece. La decisión sobre su continuidad está vinculada al resultado de las elecciones presidenciales del club, con Florentino Pérez y Riquelme como protagonistas de ese proceso.

Scariolo llegó avalado por su éxito con la selección española en el EuroBasket 2022 y por su trayectoria europea. Cierra su primera temporada en el banquillo blanco sin títulos, con dudas tácticas abiertas y con la sensación de que el equipo no rindió de forma homogénea a lo largo del curso.

Un verano de decisiones importantes

Lo que viene no es solo la resolución del futuro del entrenador. Es una reflexión más profunda sobre el modelo del equipo. Los nombres de Lyles y Hezonja se consideran fundamentales para mantener la estructura. El papel de Sergio Llull, leyenda del club, está siendo evaluado entre su valor emocional y la necesidad de energía fresca en las posiciones exteriores.

Hay preguntas sin responder sobre el tipo de escolta anotador que necesita el equipo a nivel Euroliga, sobre si el modelo debe ser más físico para resistir mejor los tramos finales de las grandes competiciones y sobre cómo evitar que otra cascada de lesiones destruya de nuevo el mes de mayo.

El Real Madrid tiene talento, recursos y ambición suficientes para competir en los próximos años. Pero esta temporada ha dejado claro que el talento sin homogeneidad ni energía sostenida en los momentos decisivos no alcanza para ganar títulos. El verano que viene determinará si el club extrae las conclusiones correctas o repite los mismos errores con nombres diferentes.

El equipo que murió en Atenas necesita renacer antes de octubre. Con o sin Scariolo en el banquillo.