NBA: Los Knicks completan la remontada histórica y logran su primer anillo en medio siglo

La velada en la que los New York Knicks dejaron de ser un eco del pasado comenzó en silencio y culminó con gritos ahogados de asombro.

En el corazón de Texas, el equipo que había arrastrado durante décadas la etiqueta de eternos aspirantes logró transformar su historia: pasaron de ser objeto de burla a campeones de la Final NBA 2026.

El 94-90 sobre los San Antonio Spurs en el quinto partido marcó el final de 53 años de espera —desde 1973—, pero significó mucho más: la confirmación de los Comeback Knicks, un equipo que ha hecho de las remontadas su sello distintivo y ha convertido la épica en un hábito incómodo para cualquier rival.

Una final forjada a base de remontadas

El guion parecía repetirse una y otra vez. Los Spurs llegaron a liderar por dobles dígitos en los cinco partidos de la serie, mientras que los Knicks, fieles a su nueva filosofía, miraban al abismo sin inmutarse. En el quinto partido llegaron a ir 16 abajo, recortaron la diferencia a cinco al descanso y, finalmente, voltearon el marcador para sellar el título.

Venían además de protagonizar, en el cuarto encuentro, la mayor remontada en la historia de unas Finales: borraron un déficit de 29 puntos al descanso para llevarse el partido 107-106.

En San Antonio, aunque el escenario cambiaba, el tono se mantuvo. Los Spurs, un proyecto joven y talentoso liderado por Victor Wembanyama, llegaron a la final tras remontar un 3-2 a Oklahoma City en la final de la Conferencia Oeste. Pero ante los Knicks, no encontraron la fórmula para cerrar partidos: cinco encuentros consecutivos liderando por dobles dígitos y cinco encuentros perdidos.

El 4-1 final no cuenta toda la historia. Lo que perdura en la memoria:

Las cuatro victorias neoyorquinas llegaron tras recuperar desventajas significativas.

Todos los encuentros fueron ajustados, con finales apretados.

El Madison Square Garden recuperó su estatus de templo del baloncesto, y el AT&T Center se convirtió en escenario del sufrimiento local.

En esta Final NBA 2026, lo notable no estuvo tanto en las jugadas diseñadas como en la estabilidad emocional para jugar al límite sin desmoronarse. En ese aspecto, los Knicks jugaron en una liga propia.

Brunson: de base sólido a ícono instantáneo

Si Nueva York necesitaba un héroe, Jalen Brunson se encargó de brillar con luz propia. El base anotó 45 puntos en el quinto partido —un récord de franquicia en unas Finales—, incluyendo 13 puntos consecutivos en el último cuarto para sellar la victoria. Esos 45 puntos igualan la marca de Michael Jordan para más anotación lejos de casa en un partido que cierra un título.

Ese tramo final fue una muestra tanto de control mental como de talento puro: jugadas simples, lectura precisa de las ayudas defensivas y tiros a media distancia bien ejecutados. Un auténtico manual del baloncesto bajo presión.

Brunson se llevó el MVP de las Finales (Bill Russell Trophy) por voto unánime de los 11 votantes .

Se convierte en el cuarto jugador elegido en segunda ronda del draft en ganar un MVP de Finales, uniéndose a leyendas como Willis Reed (otra leyenda Knick), Dennis Johnson y Nikola Jokić.

Tras el pitido final, vivió un momento muy especial: el abrazo con su padre, Rick Brunson, asistente del cuerpo técnico de los Knicks.

Más allá de los números, su impacto fue total: organizó cada ataque, cuidó el balón en los momentos críticos y marcó el ritmo del partido según lo exigía cada situación. Es el tipo de base capaz de convertir una buena plantilla en un equipo campeón.

Nueva York: de trauma eterno a tercera corona

Durante cinco décadas, la historia reciente de los Knicks se resumía en dos fechas: 1970 y 1973. Desde entonces, un largo camino de reconstrucciones fallidas, estrellas efímeras y decisiones cuestionables en el draft había llevado a muchos a pensar que la franquicia era más material de memes que un proyecto serio. El propio entrenador, Mike Brown, contratado hace apenas un año, es ya el 24º técnico de la franquicia desde el último título.

Este anillo transforma radicalmente esa narrativa:

Es el tercer campeonato de la franquicia y el primero desde 1973.

Llega tras una postemporada en la que Nueva York llegó a la final dominando series con un récord de 3-0 , y barriendo a los Cleveland Cavaliers en la final de la Conferencia Este para alcanzar la ronda de campeonato por primera vez desde 1999.

Consolida el núcleo «Nova Knicks» —Brunson, Mikal Bridges y Josh Hart, los tres campeones universitarios de Villanova que decidieron reunirse en Nueva York— junto a piezas como OG Anunoby y Karl-Anthony Towns.

Tácticamente, este anillo se construye sobre:

Una defensa intensa y física por fuera, con constantes cambios y ayudas agresivas.

Paciencia ofensiva en los partidos estáticos, aceptando marcadores bajos y ritmos controlados.

La capacidad de sentirse cómodos incluso en partidos feos, algo que en una Final pesa tanto como el talento puro.

Los Spurs: cerca del milagro

Sería injusto analizar lo sucedido solo desde la perspectiva neoyorquina. Los San Antonio Spurs llegaron como ese proyecto joven que aceleró sus plazos, devolviendo al primer plano a una organización que parecía alejada de la élite tras la era Duncan-Parker-Ginóbili.

En esta serie:

Exhibieron solidez táctica y buena circulación de balón .

Se vieron superados en los momentos clave por falta de agresividad e inteligencia emocional en los cierres.

Dejan entrever que, con un año más de maduración, pueden volver a estar entre los grandes con argumentos sólidos.

La cruel realidad es sencilla: hicieron casi todo bien… excepto cerrar los partidos.

Curiosidades de una final histórica

Los Knicks se convierten en el primer equipo en remontar desventajas de dobles dígitos en las cuatro victorias de una misma Final.

La remontada desde 29 puntos en el cuarto partido queda como la mayor de la historia de unas Finales NBA.

Brunson firma un récord de franquicia anotador en unas Finales con 45 puntos.

El título llega exactamente 53 años después del anterior, de 1973.

Los Knicks lograron ganar partidos disputados en San Antonio, algo especialmente doloroso para una afición acostumbrada a ver su pista como fortaleza.

Curiosamente, Brunson y los Knicks ya habían superado a estos mismos Spurs meses antes, en diciembre de 2025, al conquistar la Emirates NBA Cup.

Medio siglo después, Manhattan vuelve al centro del mapa del baloncesto mundial, no ya como símbolo nostálgico, sino como cuna actualizada de campeones. Y esta vez, lo que resuena en el Garden es más bien un punto y seguido que un último suspiro.