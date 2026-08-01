Baloncesto: el croata Hezonja deja el Real Madrid y regresa a la NBA con los Cavaliers

Mario Hezonja ya ha tomado una decisión y, esta vez, no hay vuelta atrás.

El alero croata dice adiós al culebrón que ha mantenido con el Real Madrid y se dirige de nuevo a la NBA, listo para defender los colores de los Cleveland Cavaliers.

Esta operación, que ha tenido más giros que una serie de televisión de éxito, finaliza con un acuerdo por un año y 2,8 millones de dólares, mostrando cómo Ohio confía en el actual MVP de la Liga Endesa.

El anuncio se produce el 31 de julio de 2026, cuando los Cavaliers hacen oficial el fichaje y la NBA registra el movimiento en su página de transacciones, mientras que el club blanco emite un comunicado donde se confirma la salida del jugador originario de Dubrovnik. Seis años después de su último partido en la mejor liga del mundo, Hezonja vuelve a dejar su huella en el escaparate norteamericano a sus 31 años, con una trayectoria repleta de títulos… y de controversias.

De estrella del Madrid a protagonista del verano

El punto de arranque es claro: Hezonja no es un jugador cualquiera en el panorama europeo. Se une al Madrid en la temporada 2022-23 y en cuatro años logra acumular 6 títulos: una Euroliga, dos Ligas ACB, una Copa del Rey y dos Supercopas, además de ser nombrado MVP de la Liga Endesa 2026. En 2024, renueva hasta 2029 con el equipo blanco tras un inesperado cambio de guion: alcanzó un preacuerdo con el Barça y finalmente firmó para continuar en Chamartín.

No obstante, el contrato incluía un elemento clave en este rompecabezas: una cláusula que le permitía salir a la NBA hasta el 20 de julio a cambio de aproximadamente 850.000 euros. A medida que se aproxima la fecha, el croata se muestra insistente y expresa su deseo de cruzar el océano, informando al Madrid de que activará dicha opción. Hasta aquí, el guion habitual de una estrella europea en camino a Estados Unidos.

La historia se complica cuando entran en juego aspectos legales y el calendario. La normativa de la ACB establece que el pago de la cláusula debe hacerse al mismo tiempo que se comunica la salida, algo que, según se filtró, no se cumpliría dentro de los plazos establecidos. Como resultado, el jugador se declara en rebeldía “NBA”, el Madrid sostiene que aún tiene derechos sobre él y el mercado se inunda de rumores, versiones cruzadas y especulaciones sobre futuros destinos, abarcando desde Cleveland hasta equipos emergentes de Euroliga como el Dubái.

El acuerdo con Cleveland: números, rol y contexto

En medio de todo este ruido, surge la pieza definitiva: el acuerdo con los Cleveland Cavaliers. En un principio, se filtra que hay un acuerdo provisional por un año y 2,8 millones de dólares, una cifra que se ajusta al mínimo veterano por su experiencia en la liga. Luego llega la confirmación oficial: los Cavs registran el fichaje en la NBA y Koby Altman, presidente de operaciones, lo confirma en un comunicado.

Datos fundamentales del contrato y su encaje:

Duración: 1 temporada (2026-27)

Salario: 2,8 millones de dólares, totalmente garantizados

Rol previsto: pieza clave en la rotación exterior de un finalista del Este

Contexto: segunda etapa en la NBA, tras su paso por Magic, Knicks y Blazers entre 2015 y 2020

La versión que llega a Ohio no se asemeja al joven con un talento desordenado que partió en 2020. Ahora aterriza un alero de 2,02/2,06 metros, más maduro, con experiencia en asumir responsabilidades ofensivas y en rendir en partidos de máxima exigencia en la Euroliga. El propio jugador reconoce, en declaraciones compartidas por los Cavs, que nunca le agradó la forma en la que dejó la NBA, pero que estos cinco años en Europa “han sido precisamente lo que necesitaba” y que está “muy contento” de que este nuevo capítulo comience en Cleveland.

Para los Cavaliers, que han tenido un verano relativamente sobrio en cuanto a grandes fichajes, representa una apuesta con un riesgo bajo pero con un alto potencial. Incorporan tiro, tamaño y experiencia europea a una rotación que ya cuenta con figuras consagradas. Y lo hacen a un coste más que asumible en un mercado inflacionado.

La factura deportiva para el Real Madrid y el impacto en Europa

Mientras en Ohio celebran la llegada de Hezonja, en Madrid se comienzan a tomar nota de los daños. El club blanco se queda sin el MVP de la última Liga Endesa y uno de los jugadores más decisivos de Europa, un alero capaz de generar ventajas desde el drible, castigar desde el perímetro y actuar como un falso cuatro en quintetos abiertos. Desde el punto de vista deportivo, implica un golpe duro en plena reconstrucción bajo el nuevo entrenador Pedro Martínez, quien ya sabía que no podría contar con el croata para la 2026-27.

Su salida deja varios frentes abiertos:

Reemplazo en la pista – Necesita un exterior alto, con capacidad anotadora y carácter tanto para Euroliga como para ACB. – Ya está confirmada la llegada de Mikael Jantunen, que ayudará, aunque no se asemeja al perfil ni al volumen ofensivo de Hezonja.

Mensaje al vestuario y al mercado – Se confirma que, incluso con contratos extendidos, las cláusulas NBA siguen siendo una opción abierta. – La percepción de “culebrón” no contribuye a la imagen de estabilidad, aunque el comunicado final del club intenta aminorar el tono y agradecer al jugador sus cuatro años de servicio.

Análisis competitivo en Europa – La Euroliga pierde a uno de sus grandes nombres, lo que reaviva el debate recurrente: cuando un europeo alcanza el estrellato, la NBA siempre se presenta como una opción final. – Los rivales directos ven mermado el arsenal del Madrid, al menos en el corto plazo.

En el ámbito europeo, Hezonja deja un legado tan brillante en la cancha como tumultuoso en las oficinas: títulos, actuaciones estelares… y dos veranos marcados por tensas negociaciones, primero con el Barça en 2024 y ahora con su salida hacia la NBA.

Pronósticos, rol en la NBA y mirada del mercado

¿Cuánto puede rendir en esta nueva etapa en la NBA? Las casas de apuestas, siempre rápidas para reaccionar ante un titular, posicionan a Cleveland como uno de los serios candidatos del Este, aunque no los alcancen a catalogar como favoritos absolutos. Que Hezonja sea una pieza clave o simple actor de reparto dependerá de su adaptación a dos aspectos:

Ritmo de la NBA y rol más limitado respecto a su papel en Europa.

Habilidad para mantener su producción ofensiva con menos protagonismo y una mayor exigencia defensiva en el perímetro.

Según analistas estadounidenses, los Cavs lo ven como un wing capacitado para abrir el campo, atacar las cercanías y aportar físico en cambios defensivos, más que como un generador de juego. El contrato de un año actúa como una prueba para ambas partes: si la apuesta resulta exitosa, habrá espacio para la renovación; si no, el mercado europeo lo recibirá con los brazos abiertos… y más de un director deportivo indagando sobre el coste de su regreso.

Para el jugador, el riesgo económico es condicionado. En el Madrid tenía un salario neto superior, pero el valor añadido de un buen año en la NBA —en términos de prestigio y próximas ofertas— podría equilibrar la diferencia. Y, si no, siempre quedará la opción de retornar a la Euroliga con varios años de baloncesto de alto nivel por delante.

Curiosidades y detalles que dejan huella

Hezonja fue escogido en el puesto 5 del draft de 2015, el mismo número que ha lucido en varias etapas de su carrera, convirtiéndose en un símbolo recurrente en su trayectoria.

Su salida del Barça, su inesperado giro para renovar con el Real Madrid y ahora su culebrón de salida solidifican su fama de jugador impredecible… tanto dentro como fuera de la cancha.

A pesar del ruido que ha rodeado su carrera, sus cuatro años en el Madrid se traducen en un pleno de títulos nacionales y una Euroliga, un logro que pocos extranjeros pueden exhibir en el Real Madrid.

Regresa a la NBA seis años después de su último partido, un salto temporal poco frecuente para un top-5 de draft que parecía haber encontrado su lugar en Europa.

Cleveland llega a él tras haber sido uno de los equipos relacionados con otras grandes operaciones en el mercado; no lo fichan como la estrella salvadora, sino como una pieza muy específica para un equipo con serias aspiraciones.

La oficialización del fichaje ocurre casi al mismo tiempo que la NBA actualiza su página de transacciones, un claro reflejo de lo mucho que ha evolucionado la liga: ahora el primer “confirmado” llega antes a través de una web que por un fax.

Así, entre cláusulas meticulosamente calculadas, comunicados cruzados y un billete de ida a Ohio, Mario Hezonja logra finalmente lo que ha perseguido durante meses: una segunda oportunidad en la NBA y un verano completo de protagonismo en el mercado.