Baloncesto: El Real Madrid vence a Olympiacos y es supercampeón de Europa

El Real Madrid ha comenzado la temporada 2026-27 de manera contundente: derrotó a Olympiacos por 89-93 en el Etihad Arena de Abu Dabi, alzándose como el primer supercampeón de Europa.

En una final llena de altibajos, el equipo blanco recurrió a su experiencia, cerrando filas en defensa y mostrando paciencia para vencer al actual campeón de la Euroliga.

Domingo 20 de septiembre de 2026, es una fecha significativa: el título tiene un valor doble, ya que da inicio al palmarés de la recién establecida Supercopa de la Euroliga y actúa como una revancha directa tras la derrota sufrida en la final continental de mayo, donde Olympiacos salió victorioso en Atenas con un 92-85 que aún resuena en Chamartín.

Cuatro meses más tarde, los roles se invierten, permitiendo que el cuadro blanco arranque la temporada levantando el primer trofeo a su alcance.

De Atenas a Abu Dabi: cambio de guion en cuatro meses

El recuerdo de la final anterior marcaba la narrativa del encuentro. En mayo, Olympiacos impuso su físico y su ritmo para alzarse con su cuarta Euroliga frente a un Real Madrid que llegó mermado por lesiones y falto de referentes en el área pintada. Esa final dejó su huella: la sensación de una clara superioridad griega en los momentos decisivos y una creciente inquietud sobre la capacidad del equipo para competir sin su habitual estructura interior, alimentando el discurso de una hegemonía helena en el baloncesto europeo.

Esta nueva Supercopa abre un nuevo capítulo con un formato reducido pero de gran simbolismo: cuatro equipos seleccionados por méritos recientes (Olympiacos como campeón, Real Madrid como subcampeón, Fenerbahce como antiguo campeón y Dubai Basketball como anfitrión). El conjunto blanco tuvo que esforzarse en semifinales ante el equipo de Dubái, a quien solo pudo vencer en la prórroga por 95-98, apoyándose en un brillante partido de Tavares y en la contribución del banquillo. Esa victoria «a los puntos» presagiaba lo que estaba por venir en la final: un equipo capaz de sobreponerse a las adversidades, pero con los recursos necesarios para llegar en pie al momento crucial.

En Abu Dabi, el guion dio un giro inesperado. Olympiacos llegó como vigente campeón, sosteniéndose en la inercia de su triunfo en Atenas, pero se topó con un Real Madrid más sólido mentalmente y afinado en los pequeños detalles. Los griegos llegaron a tomar ventaja con anotaciones inquietantes (61-56, 65-60), pero el equipo blanco no se descompuso, ajustó su defensa y comenzó a castigar cada error del rival, sobre todo en la gestión de las posesiones largas y en la selección de los lanzamientos.

Un nuevo Madrid bajo Pedro Martínez: táctica, carácter y rotación

El título también trae consigo una lectura desde el banquillo. Pedro Martínez asume el cargo en el Real Madrid y su primera gran cita se traduce en un trofeo, el número 100 en la historia de la sección, según enfatiza la crónica oficial del club. El técnico catalán dejó claro que «la mentalidad es más importante que la táctica». En un partido que aún no alcanzó la fluidez deseada, la base competitiva fue lo que marcó la diferencia.

Entre los elementos tácticos destacados, sobresalen:

Una rotación amplia, dando protagonismo a jugadores que no eran los focos en mayo.

Un uso inteligente del pick and roll para desgastar a los interiores griegos.

Alternancia en las defensas para romper el ritmo de Olympiacos.

La final se definió por detalles concretos:

Gestión del tercer cuarto: el Real Madrid pasó de ir por detrás a entrar en el último periodo adelante (72-75), destacando de forma sorprendente Maledon, muy acertado en la dirección con seis asistencias en apenas media hora. Último minuto: cuando Olympiacos apretó el marcador, Andrés Feliz tomó el balón y ejecutó una penetración «marca de la casa» que dejó el 89-93 como resultado final. En la última posesión, ni Vezenkov ni Fournier acertaron desde la línea de tres, sellando así la victoria blanca.

La imagen que se proyecta es la de un equipo en construcción, pero con una base competitiva muy definida: se sostiene en defensa, sabe sufrir y tiene varios generadores capaces de marcar la diferencia en partidos intensos. Aunque el ataque no sea el más brillante, el carácter compensa esa falta de esplendor, algo que varios medios han resaltado al describir cada posesión como una dura batalla táctica y emocional.

Lectura estadística y pronósticos: ¿cambio de ciclo o ajuste puntual?

Desde el punto de vista de las estadísticas avanzadas, el enfrentamiento deja impresiones significativas para el resto de la temporada:

Eficiencia en los minutos finales: el Real Madrid volvió a dominar en los últimos cinco minutos, donde el diferencial de acierto y pérdidas favoreció claramente al equipo blanco.

el Real Madrid volvió a dominar en los últimos cinco minutos, donde el diferencial de acierto y pérdidas favoreció claramente al equipo blanco. Contribución del banquillo: en la semifinal ante Dubái, el fondo de armario fue determinante; en la final, el rendimiento de jugadores como Maledon y Feliz confirma una rotación que aporta más soluciones de lo que se esperaba en mayo.

en la semifinal ante Dubái, el fondo de armario fue determinante; en la final, el rendimiento de jugadores como Maledon y Feliz confirma una rotación que aporta más soluciones de lo que se esperaba en mayo. Control del rebote y del ritmo de juego: cuando Olympiacos aceleró, el Madrid padeció; sin embargo, cuando el juego se estabilizó a un ritmo medio y se desarrolló más en media pista, el porcentaje de situaciones favorables para los españoles aumentó notablemente.

De cara al futuro, las casas de apuestas y los analistas ya están ajustando sus cuotas y proyecciones. Si hace unos meses Olympiacos se consideraba el principal favorito para volver a estar en la Final Four, el título de Supercopa aporta nuevos matices: el Real Madrid ha demostrado que puede competir y ganar títulos, incluso sin estar en su mejor versión. Con un toque de humor, muchos han comenzado a ver la etiqueta de «supercampeón» como un arma arrojadiza: sirve para presumir en septiembre, pero no asegura nada en mayo. Mantener un cierto escepticismo es sensato; la temporada es larga, el calendario de la Euroliga es exigente, y la profundidad de las plantillas en el continente obliga a moderar cualquier euforia prematura.

Históricamente, la primera Supercopa de la Euroliga queda ya asociada al nombre del Real Madrid, otro trofeo que enriquece un palmarés sin igual y devuelve al club a la senda del triunfo tras un año en blanco en lo que a grandes títulos se refiere. Para Olympiacos, la derrota se percibe más como un toque de atención que como un cataclismo: siguen siendo los campeones vigentes, mantienen su estructura y talento, y han comprobado que el margen de error frente a este Madrid se ha reducido.

Curiosidades en clave ligera sobre el supercampeón y su rival