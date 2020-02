Toni Nadal, la solución de Guardiola para poner a tope a sus jugadores del Manchester City en su partido contra el Real Madrid

El Manchester City se lo juega todo el próximo 26 de febrero de 2020, el partido de ida de los octavos de final de la Champions puede ser clave para los dirigidos por Josep Guardiola, sobre todo, tomando en cuenta la sanción de la UEFA al Manchester City por incumplimiento del ‘Fair Play’ financiero.

El técnico catalán conoce esa situación, por lo cual ha decidido contratar a Toni Nadal, tío y exentrenador del tenista Rafael Nadal, quien es toda una eminencia dando charlas de motivación en distintos ámbitos, pero con mucha experticia la élite deportiva.

Los de Manchester se lo juegan todo a una carta, ya no cuentan con opciones en la presente temporada de la Premier League, y ante la imposibilidad de jugar Champions en los próximos dos años, Guardiola quiere transmitir a sus jugadores que esto es un «ahora o quién sabe cuándo».

Además de Toni Nadal, un superviviente del accidente aéreo de Los Andes en 1972 y un voluntario del Open Arms fueron invitados para que los jugadores y el cuerpo técnico sepan sacar lo mejor de sí en momentos adversos.

Según el medio The Athletic, la visita de Nadal fue prevista por los citadinos antes de que se conociera la sanción de la UEFA, aunque esto no quiera decir que las altas esferas del club no se esperaran la llegada del fallo de la UEFA.