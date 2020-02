Jurgen Klopp y un giro de 180 grados tras la derrota contra el Atlético de Madrid: de genio del fútbol a llorón

El background de este Liverpool de Jurgen Klopp era para asustar a cualquiera, llegaron como favoritos al Wanda Metropolitano el pasado 18 de febrero de 2020, invictos en esta edición de la Champions y con 25 partidos ganados en la Premier League, donde han disputado 26.

Pero, durante 90 minutos, tuvieron en frente a un Atlético de Madrid inspirado, concentrado y que no les permitió desarrollar su juego, era prácticamente impensable que el tridente (Salah, Mané y Firminho) no hiciera ni un solo tiro a puerta, es que los de Simeone ni siquiera necesitaron de Oblak.

Tras la victoria atlética, se pudo ver otra versión de Klopp, una que deja ver que tras 43 partidos sin perder en su liga local y 40 partidos consecutivos invictos en Anfield, la derrota duele y el ego se reciente.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico alemán soltó un sinfín de argumentos con los que él mismo se ha bajado del pedestal, de genio del banquillo a llorón, aunque esto puede ser muy normal.

«No tengo ningún problema con el resultado. Lo hemos intentado al 100% y lo volveremos a intentar. He visto caras felices en el Atlético pero quedan 90 minutos en Anfield. El árbitro también tenía que lidiar con el ambiente y no acertó en algunas acciones, a veces había varios jugadores del Atlético por el suelo. Fue un partido emotivo y tratamos de mantener la calma. Tenemos que hacerlo mejor en el último tercio del campo y así intentaremos»

«No estoy decepcionado con el juego de mi equipo. He visto partido mucho peores en mi vida, pero no hemos estado bien en el último tercio, ya está. He visto caras felices en el Atlético, pero esto no ha acabado todavía», sentenció.