Cristiano Ronaldo se arroga un sustituto como mejor jugador del mundo futuro

Fue en un acto promocional de la marca Nike, porque si no es raro que Cristiano Ronaldo hable de asuntos banales como el que aquí nos trae.

Allí fue preguntado por quién será el mejor jugador del mundo para el portugués, ante lo que no dudó en contestar saliendo al paso de todas las dudas:

Así que se da la reciprocidad total entre el francés y el portugués, dado que el delantero del PSG en más de una ocasión ha confesado que Cristiano Ronaldo es uno de los ídolos de su infancia.

Eso sí, en toda esta ecuación pareciera que no existe Messi, quien seguramente haya demostrado con creces y más allá de forofismos absurdos de los que se practican en España, que es, ha sido y sigue siendo el mejor jugador, marcando además una época.

Es probable, eso sí, que Messi coincidiera con Cristiano Ronaldo en que el mejor jugador en el panorama que se viene no es otro que Éylian Mbappé.

Resulta inevitable que cada vez que Cristiano Ronaldo abre la boca se dé una situación confusa para con Messi. Así hablaba el crack portugués en 2019 en una entrevista:

La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también he ganado la Champions League con clubes diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas. No hay muchos futbolistas que tengan cinco títulos de Champions y por eso creo que me identifico con esta competición. Messi es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo.