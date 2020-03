Jugadores del Barcelona «molestos» por la furia de Sarabia y por sus gritos ofensivos en el clásico

Aunque en la conferencia de prensa, el técnico Quique Setién dijo con toda tranquilidad que en la segunda comenzaron bien, pero hemos cometido imprecisiones, y que sus jugadores «no pudieron superar esa presión intensa», sin embargo, el entrenador no estuvo tan tranquilo ni tan frío durante el encuentro, y las imágenes compartidas por Movistar + el pasado lunes dejan ver al entrenador y a Eder Sarabia quejándose por las acciones de sus jugadores.

Al menos veo un poco de sangre tanto en Setien como en Sarabia. Ven lo mismo que nosotros, yo sigo confiando en ellos. pic.twitter.com/tnHHbOJsfY — Gent Blaugrana ❤💙 (@Gentblaugrana92) March 2, 2020

«Me cago en mi puta madre, suave, suave», gritó Sarabia refiriéndose a la fallida definición de Griezmann a bocajarro. Luego, explotó cuando un jugador no se animó a rematar a puerta: «¡Pero tira a gol!, me cago en Dios», palabras que no cayeron muy bien entre los jugadores, según lo dicho por Juanma Castaño para la cadena COPE.