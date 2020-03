Jurgen Klopp riñe a un periodista por una pregunta del coronavirus y le llueven los aplausos

Jurgen Kopp no está muy a favor de esa figura de tertulianos que opinan de todo y no saben de nada, y menos cuando se trata de temas tan delicados como el coronavirus.

Los eventos deportivos son los más afectados, por las consecuencias de la enfermedad, las aglomeraciones de personas en los partidos ya están siendo mal vistas, en las zona del norte de Italia ya se han prohibido y se ha decidido que los mismos se disputen a puerta cerrada. No obstante, esto no quiere decir que los entrenadores o jugadores tengan una opinión científica de la enfermedad contagiosa.

Y después del partido entre el Liverpool y el Chelsea de la FA Cup, en que cayeron derrotados los de Klopp (2-0), el entrenador fue preguntado acerca del Covid-19, y el experto en fútbol respondió con una reflexión que dejó atónitos a todos:

«Lo que no me gusta en la vida, que en una cuestión muy seria, es que la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Si yo te pregunto a ti, estamos en el mismo rol. No es importante lo que la gente famosa diga. Tenemos que hablar sobre estas cosas de manera correcta. No gente sin conocimiento al respecto como yo, hablando sobre algo que la gente que sí sabe puede hablar. Y esa gente dirá al público haz esto, haz lo otro, y todo estará bien o no. Pero no los entrenadores de fútbol. No lo entiendo. Políticos, coronavirus… ¿por qué yo? Yo llevo una gorra y voy mal afeitado», zanjó al respecto.