Vinicius se moja y comenta su partidazo en el clásico: el rifirrafe con Piqué, lo que le dijo Messi y... los besos de Roncero

El partidazo de Vinicius Jr. durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu dejó muchas anécdotas, una de las más comentadas fue el rifirrafe con Gerard Piqué, por un penalti que pidió el delantero al colegiado y por el cual el defensa del Barcelona le hizo algunos reclamos.

«Pensé que me había dado un pisotón, pero después vi las imágenes y no fue él, fue Arthur. Por eso me preguntó si yo estaba loco. No pasó nada, es por el ambiente de un Clásico, todos buscamos ganar», dijo Vinicius.

«Tengo que seguir creciendo, ayudando al equipo y ganando más experiencia para seguir jugando los partidos grandes».

El exdelantero del Flamengo, hizo públicas sus anécdotas del partido en su canal de YouTube, allí respecto de la importancia del partido y de la necesidad de victoria que tenía el Real Madrid, dijo que «Ellos iban a estar cinco puntos arriba y ahora estamos nosotros uno por encima. Sabemos que tenemos que sufrir un poco para ganar algunos partidos».

«El Barcelona tiene mucha calidad y siempre crea jugadas peligrosas Sufrimos un poco, pero tras el descanso igualamos el partido y no dimos oportunidad al Barcelona. Creamos muchas oportunidades”.

El gol de Vinicius que desatascó el partido y que permitió al club blanco recuperar el liderato de La Liga, fue una buena noticia para el Real Madrid, pero también para el brasileño: «Kroos me dijo, va, va va. Yo sabía que me la iba a pasar pero tenía miedo a quedarme en fuera de juego. Hizo el pase en el momento justo y pude llegar al balón y meter el gol».

La celebración a lo Cristiano Ronaldo

“No tenia ni idea de que Cristiano Ronaldo estaba en el Bernabéu. Tampoco había planeado celebrarlo como él. Pero en aquel momento tuve esa idea. Puede que sintiera algo, que él estuviera allí. Cuando acabó el partido, el presidente vino a hablar conmigo y me dijo que Cris estaba en el estadio. Me alegro de haber ayudado en este triunfo. así como lo hacía Cristiano en su momento. Es un ídolo del club”, dijo Vinicius en su canal de Youtube.

«No soy el mejor ahora, ni fui el peor antes»

“Siempre trabajé mucho, siempre estuvo tranquilo con mi trabajo y con el proyecto que el Real Madrid tiene para mí. Siempre lo digo, no creo que sea el mejor del mundo porque marqué ante el Barcelona y tampoco era el peor cuando me dejaron fuera algunos partidos. Siempre tuve la conciencia muy tranquila sobre mi trabajo, sabiendo hasta dónde puedo llegar”.

En relación a la conversación que tuvo con Lionel Messi, afirmó que solo dijo «hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien?”