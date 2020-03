Paraguay decide mantener presos a Ronaldinho y a su hermano

Se le han complicado y mucho las cosas a Ronaldinho.

La noche de este 6 de marzo den 2020, luego de declarar ante el juez que investiga la causa sobre su ingreso a Paraguay con documentación falsa, la fiscalía decidió la detención de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira para que no salgan del país.

Ambos fueron trasladados a la Agrupación Especializada de la policía nacional de Paraguay, espacio donde aguardarán la resolución de la fiscalía sobre el oficio de detanción impuesto por el juez Mirko Valinotti.

Una vez que el ex futbolista brasileño se retiró del Palacio de Justicia luego de declarar, se traslado al Hotel Sheraton de la capital paraguaya, donde iba a esperar para tomar su vuelo de regreso a Brasil.

Según indicó el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil del Paraguay, Edgar Melgarejo, en declaraciones al medio ABC TV, Ronaldinho tenía un vuelo reservado para salir del país en la tarde de este viernes, pero como se retrasó su encuentro con el juez Valinotti, tuvo que postergar su salida del país.

La detención de los hermanos Assis Moreira se realizó con la supervisión del Fiscal de Unidad contra el Lavado de Dinero, Osmar Legal.

Este jueves, el fiscal Federico Delfino fue el encargado de tomar la decisión de no imputar al ex futbolista ni a su hermano por creer que fueron engañados y que no actuaron con mala fe.

En dirección con su resolución, los apuntados fueron el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira -entregó los papeles apócrifos- y dos mujeres paraguayas, quienes retiraron las documentación en los primeros días del año.

A pesar de lo resuelto por Delfino fue la Fiscal General del Estado, Dra. Sandra Quiñónez, la que rectificó el pedido de suspensión condicional del procesamiento planteado por los fiscales del caso. De esta manera, y tras la decisión del juez Valinotti, Ronaldinho y su hermano fueron detenidos y continuarán bajo la investigación del caso.

El pasado miércoles, Ronaldinho desembarcó en Paraguay con el objetivo de participar de una campaña impulsada por la Fraternidad Angelical que brinda asistencia médica para niñas y niños en situación de pobreza. El plan también incluía la presentación de su libro “Genio en la vida”.

Fue recibido por una multitud en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que lo ovacionó por su trayectoria como futbolista, en la que se destacó en múltiples clubes del fútbol de Brasil, en Europa y la selección brasileña. Sin embargo, por la noche resultó detenido por las autoridades del país acusado de haber ingresado con un documento adulterado. El ex enlace pasó migraciones con la documentación observada, pero en horas de la noche fue allanada la suite presidencial del Yacht y Golf Club de Paraguay, donde se alojaba junto a su hermano. Allí encontraron el pasaporte que generó el conflicto.

Una vez que Dinho y su hermano fueron informados por justicia paraguaya, apuntaron directamente a Sousa Lira, que en el momento de la detención estaba cenando junto a ellos en la habitación de uno de los hoteles más lujosos de Asunción y todo el Paraguay.

En el primer contacto con las autoridades, aseguraron que ellos no iniciaron el trámite para la documentación y que fue el empresario el encargado se acercárselos a su casa de Brasilia, la ciudad brasileña donde el campeón del mundo tiene residencia.